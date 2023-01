Il sindaco Gambini: "Così ci lasciano soli"

"È un giorno triste per tutta la comunità dell’arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado". Inizia così il video messaggio al quale il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, affida il commento sulla decisione di papa Bergolio di accorpare le arcidiocesi di Urbino e Pesaro con un solo vescovo, pur mantendole distinte. Una notizia comunicata ieri alle 12, per certi versi inaspettata, anche se spesse voltea annunciata.

"Come amministratori non abbiamo mai condiviso tutto questo e non possiamo fare nulla visto che a decidere è la Chiesa, quindi il Papa. Quella del 7 gennaio rimarrà una giornata tristemente storica – prosegue Gambini che è fuori città per alcuni giorni di vacanza –. Altrettanto triste è, con questa decisione, aver cancellato la storia di una comunità così importante, che ha dato natali eccellenti ed è sede di una delle Università più antiche di Italia. Dal Santo Padre non me lo aspettavo; così si continua a impoverire, ad essere lontani dalle persone più fragili e che vivono in un territorio più difficile. Una scelta del genere tocca tutti, credenti e non. Da quello che sappiamo la nostra arcidiocesi aveva la forza e le risorse per auto sostenersi". Un pensiero poi il sindaco lo rivolge alla forma di comunicazione scelta, al messaggio del vescovo Salvucci letto e che "non ha avuto il coraggio di affrontare le popolazioni. Noi non ci fermeremo, non possiamo essere traditi dalla Chiesa che così ci lascia soli. Rientro in Urbino e invito i miei colleghi ed i cittadini a riunirci, anche se la decisione è stata annunciata non è ancora detta l’ultima parola".

Francesco Pierucci