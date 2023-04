Il sindaco Gambini incontra i cittadini: ecco il calendario

Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini (foto), gli assessori e i consiglieri comunali in tour per incontrare i cittadini. Tornano gli appuntamenti sul territorio comunale di Urbino per un confronto diretto sui temi e i progetti di sviluppo, con un focus su ogni località inserita nel ciclo di riunioni. Il calendario di appuntamenti è coordinato dal presidente del Consiglio comunale Massimiliano Sirotti, incaricato del sindaco per i rapporti con il territorio.

La prima data è prevista per giovedì 13 aprile a Castelcavallino nella sala civica e sarà aperta anche ai residenti della frazione di Montecalende. "Le serate – spiega Maurizio Gambini – ci daranno l’opportunità di condividere con i cittadini i progetti che l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo per migliorare la vita nei borghi di riferimento. L’obiettivo è collaborare insieme per creare opportunità di sviluppo in tutto il territorio. Purtroppo nel periodo della pandemia abbiamo dovuto sospendere gli incontri, ma ora è tempo di ripartire, perché i momenti di riflessione e confronto tra amministratori e cittadini sono fondamentali per tracciare insieme la strada per il futuro della nostra città".

Ogni incontro inizierà alle 20.45 e sarà aperto a tutti, ecco il calendario completo. Lunedì 17 aprile a Schieti, il 21 aprile a Montesoffio; mercoledì 26 aprile sarà il turno di Pieve di Cagna e Ca’ Vagnino mentre venerdì 28 a Canavaccio. Primo appuntamento di maggio a Torre San Tommaso, mercoledì 3, Mazzaferro venerdì 5 maggio mentre per Ca’ Mazzasette, Miniera e La Marcella l’appuntamento sarà martedì 9 maggio. A Trasanni l’amministrazione comunale arriverà il 12 maggio mentre Piantata e Piansevero martedì 16 maggio e Pallino venerdì 19. San Bernardino lunedì 22, Scotaneto mercoledì 24 e Gadana venerdì 26 maggio.

fra. pier.