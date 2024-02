Il sindaco incontra il nuovo Questore

Primo incontro ieri nella residenza comunale, tra il sindaco di Fano Massimo Seri e il nuovo Questore, Francesca Montereali, venuta in visita alla città e al suo commissariato. "Al nuovo Questore - dice Seri - ho illustrato le caratteristiche della città e l’importanza dei percorsi intrapresi, sia sotto il profilo istituzionale che sociale, per valorizzare e tutelare la legalità. Ho ribadito la volontà di creare una forte sinergia affinché si rafforzino gli strumenti per contrastare l’illegalità e l’abusivismo".