Il sindaco Maurizio Gambini si è dimesso

Urbino si sveglia senza sindaco: Maurizio Gambini si è dimesso ieri. Ad annunciarlo, a sorpresa, lui stesso intorno alle ore 20, durante il consiglio comunale, subito dopo la discussione riguardante la sanità e il breve dibattito sulla mozione riguardante la consulta giovanile. Il sindaco ha chiesto di poter intervenire "qualche minuto", per dire le seguenti parole, partendo dalla replica alla minoranza riguardante l’efficienza degli assessori: "La nostra giunta è efficiente e gli assessori sono tutti bravi e fondamentali. Alcune deleghe le avevo trattenute ma solo per il momento. Ma vi dico una cosa: io oggi ho protocollato le mie dimissioni. Ecco il foglio (e ha mostrato la lettera protocollata, ndr). Ho fatto un grosso errore: alcuni consiglieri sono entrati grazie a delle surroghe ma non si sono comportati in maniera leale. E poco fa sono stato ad ascoltare ciò che è stato detto".

I riferimenti sono ai tre consiglieri di Urbino RinasciMenti, Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi, che poco prima avevano detto, nelle parole di Guidi alla mozione sulla Consulta, che "Il nostro gruppo ha l’ambizione di dare un forte contributo, maggiore di ora, vedremo in che modalità, per continuare con l’attuale maggioranza fino a fine legislatura".

Ma il sindaco ha attaccato senza remore i tre “scissionisti“, provenienti dal suo gruppo Liberi Per Cambiare che lui stesso aveva fatto entrare in consiglio chiedendo agli assessori di dimettersi da consiglieri: "Qualcuno – ha continuato Gambini – vuole entrare in giunta perché si guadagnano i soldi, ed è la cosa più grave perché è l’unico obiettivo. Chiedo scusa alla città e a tutti gli assessori perché ho fatto un errore, pensando che tutti i consiglieri fossero adeguati a sedere nel consiglio, ma non era così. Tre persone non sanno stare nei banchi della maggioranza semplicemente al loro posto e ringraziando di essere entrati. Ognuno si suicida come gli pare: non sono venuti a dirmi nulla prima di fare il nuovo gruppo ma ora, alle future elezioni, andranno a prendere i voti dietro a qualcun altro. Prima di fare le federazioni ci dovevate pensare. Io non mi faccio ricattare da nessuno perché la città merita un governo serio e capace. Mi sono speso per la città dal 2009 ma ora ci sono persone che credono di essere migliori degli altri. Quindi no, mi dimetto e ripartirà tutto da capo. Vado a casa tranquillo, so starci senza problemi".

Molti, in un primo momento, credevano fosse una boutade del sindaco, ma poi tono e commozione hanno chiarito ogni dubbio. Qualche parola è stata aggiunta poi da Gambini circa l’assenza di preavviso: "Non ho avvisato nemmeno mia moglie e la mia assistente. Non lo sapeva nessuno. Verrà sicuramente un commissario prefettizio adeguato. Mi scuso con tutti, con la giunta, con la città, ma a maggio ci sono le elezioni e siamo in tempo per la convocazione, senza troppi mesi di vuoto. Sicuramente c’è tempo per organizzarsi e poi governerà chi vincerà".

Il presidente del consiglio comunale Lino Mechelli a quel punto, anche se il sindaco voleva proseguire con le interrogazioni, ha chiuso la seduta e Gambini è uscito velocemente, consentendoci di chiedergli sono se le dimissioni erano irrevocabili, e la sua risposta è stata lapidaria: "Irrevocabili".

Alcuni consiglieri di Liberi per cambiare hanno applaudito il sindaco e indirizzato ironici ringraziamenti ai tre consiglieri fuoriusciti. Dopo qualche minuto, sono giunte le prime dichiarazioni. Da parte di Mechelli (Città Ideale) un invito a ripensarci: "Stante la stazza di politico di Gambini e il suo carattere, ci sono tutte le condizioni per ripensarci nei 20 giorni di tempo che dà la legge. Credo che ci sarà il tempo di dialogare e considerare tutto". Scaramucci evidenzia le motivazioni: "C’era una lotta di potere nella maggioranza e si apre ora una fase di incertezza politica e istituzionale che avrà ripercussioni sull’azione amministrativa e sulla gestione delle questioni più urgenti per la nostra comunità. Sono stati mesi di immobilismo e totale assenza degli assessori. Lo diciamo da mesi: Urbino non è Gambini e può fare a meno di lui. Confidiamo che questa fase di transizione venga gestita con il massimo senso istituzionale. Presto alle elezioni Urbino potrà voltare pagina".