"Il sindaco mi faccia le sue scuse"

COLLI AL METAURO

La consigliera di minoranza di Colli al Metauro Alessandra Khadem (foto) pretende le scuse dal sindaco Pietro Briganti per una frase pronunciata dal primo cittadino nell’ultimo consiglio comunale. "Durante una mia interrogazione sui lavori alla scuola ‘Dezi’ – argomenta Khadem - il sindaco ha affermato: ‘noi non nascondiamo eventuali cose che non funzionano dentro un cassetto e le teniamo ferme lì per anni, tanto che se ne deve accorgere qualche amministrazione successiva’. A quel punto gli ho chiesto di spiegare tale affermazione e lui ha detto che l’amministrazione di Montemaggiore nel 2016, quand’ero vicesindaco, avrebbe nascosto una relazione di criticità della scala interna della scuola ‘Marconi’ che era estremamente pericolosa, non ponendovi alcun rimedio". "Accusa estremamente offensiva e del tutto infondata, tanto che, dopo aver chiesto di verbalizzare puntualmente quanto accaduto, ho abbandonato la seduta - aggiunge Khadem –. Le risultanze degli accessi agli atti che ho effettuato e la richiesta formale di chiarimenti mi hanno poi dato piena ragione, perché è emerso che gli allora amministratori di Montemaggiore, tra cui la sottoscritta, non erano stati messi a conoscenza né che era stata fatta la relazione, né tanto meno degli esiti". "Per questo – conclude – mi aspetto delle formali scuse nel prossimo consiglio comunale. Non è la prima volta che il sindaco fa attacchi personali solo per sottrarsi a risposte che, nella fattispecie, non doveva tanto a me, ma ai bambini che continuano a far lezione nell’edificio della delegazione comunale, anziché in una scuola".