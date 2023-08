Il sindaco nomina Mechelli delegato per la Polizia Locale

Lino Mechelli è stato nominato ieri dal sindaco Gambini nuovo consigliere incaricato per la Polizia Locale. Mechelli, in maggioranza con la lista “Urbino Città Ideale“, è già il consigliere di riferimento per la società partecipata Urbino Servizi, e fino a pochi giorni fa ha seguito anche la Protezione Civile. "Ringrazio il sindaco per la fiducia – ha detto Mechelli – e mi impegnerò su due fronti. Il servizio di Polizia Locale necessita di una riorganizzazione dei servizi in città e nel territorio, ovviamente in costante collaborazione col comandante Fabio Mengucci. Il secondo compito è elaborare un piano di riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale, in casi non rari degradata e non al passo coi tempi. Cercheremo di farne una revisione globale". Mechelli è stato scelto per le competenze pregresse: "La sua esperienza – ha detto il sindaco – prima come agente lui stesso e poi, quando fu vicesindaco diversi anni fa, come assessore alla Polizia Locale, sarà sicuramente un valido aiuto".

Conclude Mechelli: "Il mio sforzo continuerà ad essere serio e puntuale, in linea con quanto dichiarato fin dall’inizio del mandato di non essere alla ricerca di ruoli retribuiti, ma disponibile ad aiutare a risolvere i problemi rispondendo alle esigenze dei cittadini, in collaborazione con il dirigente Feduzzi e la responsabile Mandolini".

g. v.