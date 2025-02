Il sindaco obbliga un proprietario allo smaltimento dell’amianto

Via l’amianto da Monteciccardo. Dopo due anni di proteste dei residenti, ordinanze comunali, interventi dell’Ast e richieste di chiarimenti di Fratelli d’Italia, il sindaco Andrea Biancani obbliga il proprietario di un immobile del centro storico allo smaltimento. "Ha trenta giorni di tempo per rimuovere le lastre, un atto dovuto a tutela della salute dei cittadini: non è più tollerabile che la proprietà lasci un edificio degradato in quelle condizioni nel centro del paese", spiega il primo cittadino. L’ordinanza riprende quanto era già stato pubblicato nel provvedimento comunale del 2023, dove si chiedeva la bonifica del sito. Lo smantellamento, a questo giro, dovrà essere affidato a una ditta specializzata e autorizzata.

"Non è più tollerabile che la proprietà lasci un edificio degradato in quelle condizioni nel centro del paese. L’amianto è un materiale pericoloso per la salute delle persone, siamo a conoscenza di molte realtà del territorio, come imprese dismesse, che non lo smaltiscono e ci stiamo adoperando per capire come intervenire", prosegue il sindaco.