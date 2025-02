Il sindaco Pierini nominato consigliere dell’Anci: lavorerà in varie commissioni

Il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini, già consigliere provinciale, è stato nominato consigliere nazionale Anci e siederà nelle commissioni Sicurezza e legalità, Politiche ambientali, territorio e protezione civile, con particolare riferimento all’energia e ai rifiuti e, infine, in quella relativa alla innovazione tecnologica e attività produttive. "Un altro grande risultato per il nostro territorio - commenta Pierini- dove continuerò a lavorare per far valere le istanze e affrontare le problematiche del nostro entroterra a livello nazionale".

a.a.