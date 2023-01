Il sindaco Ricci chiama tutti in conclave

Matteo Ricci ha voluto chiamarlo "Workshop di fine mandato". Si terrà oggi in Comune, dalle 10 fino alle 13, circa, la riunione a porte chiuse con amministratori, consiglieri e membri dei consigli di quartiere, espressione della maggioranza. L’incontro si preannuncia come una ricognizione sul fatto e su quanto ci sarà o potrà fare nell’ultimo anno di legislatura. Presumibilmente si voterà tra aprile e maggio del 2024, ma da tempo Ricci parla in termini di eredità. Lo stesso sito con app dedicata – pesarochecambia.it – vuole essere la traccia riassuntiva del decennio da sindaco. Per metà legislatura e dopo 8 anni da sindaco, sono stati due gli eventi dedicati a raccontare l’esperienza di mandato. Ma diversamente dal passato questa volta Ricci non ha voluto essere intervistato davanti alla gente illustrando la road map che andrà a disegnare, perché pare voglia dare un taglio estremamente pratico e operativo alla riunione. Ricci torna a serrare le fila dopo tre rimpasti di giunta: inizio 2020 quando l’assessore Antonello delle Noci ha lasciato il ruolo di assessore al bilancio. A febbraio dello stesso anno l’allargamento ai 5Stelle e la delega di assessore a Francesca Frenquellucci. E’ del 27 dicembre 2021 il cambio di testimone tra Sara Mengucci con Luca Pandolfi ai servizi sociali e di Giuliana Ceccarelli con Camilla Murgia ai servizi educativi. L’ultimo rimpasto sabato scorso con l’avvicendamento tra Heidi Morotti e Maria Rosa Conti.

s.v.r.