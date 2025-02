Il sindaco Rossi denuncia:: "Ripetuti atti vandalici nell’area del parco Albanesi"

"Dobbiamo purtroppo comunicarvi che negli ultimi giorni si sono verificati ripetuti episodi di vandalismo nei pressi del parco Albanesi di Montelabbate. Gli atti più gravi si sono registrati a carico del cantiere del nuovo municipio, dove il lancio di sassi e bottiglie di vetro ha causato la rottura di diverse lastre ceramiche del paramento esterno". Ad annunciarlo in una nota è il Comune di Montelabbate, che prosegue: "Per tali episodi è stata presentata una denuncia alle forze dell’ordine che stanno visionando i filmati delle videocamere presenti e assicurano per le prossime settimane un più attento presidio della zona. Alcuni residenti inoltre segnalano, nelle zone limitrofe al parco, la presenza di alcuni gruppi di ragazzi che vagano di notte, rumoreggiando, bersagliando le abitazioni con oggetti e rivolgendosi con insulti e intimidazioni a chi li esorta a tenere comportamenti più civili. Invitiamo la cittadinanza a segnalare alle forze dell’ordine ogni elemento utile all’individuazione dei responsabili di questi atti di teppismo e al contenimento di questi episodi di violenza e inciviltà".

A dirsi preoccupato anche il sindaco di Montelabbate, Roberto Rossi: "E’ una situazione che preoccupa non soltanto per una questione di decoro e di ordine pubblico – dice il sindaco – ma anche per una questione sociale, perché pensiamo che ad essere protagonisti di questi episodi siano dei ragazzi. Piccoli gruppi che si fanno però sempre più sfrontati: questi episodi, che ci stanno denunciando anche i cittadini – la conclusione del primo cittadino – ci inducono a porci domande anche sul piano educativo".