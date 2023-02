Il sindaco: "Sempre sensibile". Mascarin: "Riferimento per tutti"

La politica cittadina esprime "gratitudine e affetto" per il vescovo di Fano, che ieri, al compimento dei 75 anni, ha presentato le sue dimissioni, come previsto dal diritto canonico, a Papa Francesco. Tra i primi ad esprimersi in tal senso è stato il sindaco Massimo Seri: "E’ stato per tutti noi una presenza importante di cui gli siamo grati. Lo ringraziamo non solo per la sua opera di pastore ma anche per la sensibilità civile e per l’attenzione dimostrate ai problemi della comunità: le sue parole sono sempre state occasione di riflessione". Per l’assessore Samuele Mascarin, "la lettera di dimissioni di monsignor Trasarti rappresenta un passaggio importante nella vita della nostra comunità e lo è anche per me. Sono ateo e - come avrebbe detto Eugenio Scalfari - non cerco Dio, ma ho seguito sempre con attenzione, rispetto e ammirazione la missione e l’opera del nostro vescovo, dal quale da anni sento pronunciare - con semplicità ma a voce alta - parole che la politica da tempo non pronuncia più: umanità, fratellanza, tolleranza, giustizia sociale, solidarietà. In anni complessi e difficili per la nostra comunità monsignor Trasarti è stato un punto di riferimento per tutti, credenti e non credenti. Un uomo che ci ricorda il bisogno della profezia e la tensione irriducibile tra la città di Dio e la città dell’Uomo". Sul ruolo di Trasarti come "guida morale della politica" si sofferma il consigliere regionale Luca Serfilippi: "Più volte ci ha richiamato alla promozione della pace, della giustizia, della solidarietà, invitandoci sempre a guardare alle diseguaglianze sociali e alle fragilità. L’ascolto, l’attenzione per i giovani e la sua costante presenza nella vita cittadina hanno permesso di costruire un legame forte ed indissolubile che ha dato forza, slancio e linfa alla diocesi".

Infine il Movimenti 5Stelle di Fano: "Fuori da ogni tentazione retorica, come è nello stile di monsignor Trasarti, i fanesi hanno avuto modo di conoscere non solo il suo impegno effettivo a favore degli ultimi, ma anche il coraggio della schiettezza e della libertà nelle relazioni con i diversi poteri della città. La lucidità dei suoi interventi, che speriamo di poter continuare ad apprezzare in futuro, ha regolarmente lasciato un segno anche nelle coscienze di coloro che, come noi, interpretano in modo laico il proprio impegno politico".

