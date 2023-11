Il sindaco Seri: "Drammi vissuti nel silenzio delle mura domestiche"

"Quanto accaduto a Rita Talamelli ci lascia sgomenti e senza parole. Questo lutto ci tocca e ferisce la nostra comunità. E una comunità è forte se sa rispettare il dolore della famiglia, per cui esprimo la vicinanza ai cari. Questa tragedia ci porta ad una riflessione, a non lasciare da solo chi si trova a vivere questi drammi, anche quando si rimane nel silenzio delle proprie mura domestiche". Così il sindaco di Fano Massimo Seri in relazione all’omicidio di Rita Talamelli, madre, donna, malata psichica, uccisa lunedì sera dal marito che per anni ha gestito faticosamente la loro difficile situazione familiare. "Desidero esprimere alle famiglie e ai loro cari un profondo sentimento di vicinanza e sgomento, certo di interpretare così la condanna unanime e il dolore della comunità marchigiana per questi episodi così drammatici e per tutti gli atti di sopruso" ha detto invece il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in conclusione della seduta aperta del Consiglio regionale per la presentazione del Rapporto annuale sul fenomeno della violenza di genere. "La violenza contro le donne è una piaga sociale - ha continuato Acquaroli - una vera emergenza che richiede un impegno collettivo".

"Donne vittime di violenza: anche se fosse un solo caso all’anno, sarebbe comunque troppo - il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Baiocchi - Nel corso del 2022 tre donne sono state uccise nelle Marche: Maria Bianchi 84 anni di San Severino; Anastasiia Alashri 23 anni, di Fano; Ilaria Maiorano, 41 anni di Osimo. A queste, purtroppo, si aggiungono Marina Luzi di Fossombrone, Concetta Marruocco di Cerreto D’Esi, e, purtroppo, proprio in queste ore, Rita Talamelli di Fano". "Desidero esprimere non solo la mia vicinanza a chi ha subito e subisce violenza di genere - conclude Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale -, ma anche ribadire il mio impegno affinché la proposta di legge sull’educazione all’affettività possa essere discussa in Consiglio regionale in tempi brevi. Educhiamo i bambini di oggi affinché siano uomini migliori domani".

Tiziana Petrelli