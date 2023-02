"Il sindaco Ricci non è un fantasma". La maggioranza consiliare non ha digerito l’analisi politica che il centrodestra ha fatto nel tracciare l’identikit del proprio primo cittadino, in vista delle amministrative del 2024, un identikit tracciato quale alternativa alla continuità con l’operato di Matteo Ricci.

"Registriamo grazie al suo impegno l’incameramento, nelle casse comunali, di oltre 1, 6 miliardo di euro per investimenti che entro il 2026 modificheranno la città". In particolare elencano le opere destinatarie degli investimenti tra cui il complesso del San Benedetto (parte di proprietà comunale),i tre musei con sede all’ex tribunale, il progetto S.PR.IN.T., il ponte ciclopedonale sul Foglia, il Bike Hub in stazione, la Casa delle associazioni, il sottopasso e il cavalcaferrovia De Sabbata, la palestra via Lamarmora, la scuola Anna Frank, la mensa alla scuola Pirandello, i palazzi Almerici, Mazzolari Mosca, San Domenico, Olivieri, Rocca Costanza... Soldi che secondo la maggioranza sono riconducibili proprio "alla grande capacità" di Ricci di "intercettare fondi governativi ed europei". All’accusa per cui è più semplice incontrarlo in via Condotti che a Pesaro i consiglieri di centrodestra replicano che è colpa "del lavoro certosino di accordi e strategie politiche". Questo "lo porta inevitabilmente a prendere contatti a Roma con i Ministeri ed altri soggetti istituzionali: è spesso invitato in qualità di ospite a portare la sua esperienza anche di Presidente di Ali nelle trasmissioni televisive, che hanno appunto reso Pesaro “nazionale“".

Non hanno digerito nemmeno il passaggio per cui il centrodestra ha un filo diretto con il governo regionale e quello nazionale. "La giunta regionale che sostengono è già in ritardo sugli accordi sottoscritti, a partire da quello strategico sulla costruzione del Nuovo Ospedale di Pesaro, che ancora non ha un progetto, oltre ad aver mancato le prime scadenze. Per non parlare del gioco delle tre carte sull’Ex San Benedetto, ormai capito da tutti". Infine, riguardo la lotta per il decoro del centro storico, alla chiosa finale allegano una serie di fotografie che ritraggono il presidente del Quartiere 1, Luca Storoni, in azione con alcuni volontari. "Criticano, criticano ma dove sono i bacchettoni del centrodestra quando, invece di parlare c’è da mettersi a fare?".