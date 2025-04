Il sindaco Tagnani a Bologna per protestare contro Intesa Sanpaolo

Il sindaco di Frontone Daniele Tagnani continua ad incontrare le istituzioni per esprimere in rappresentanza del mandato ricevuto dagli elettori, il proprio dissenso verso la chiusura dello sportello bancario di Intesa Sanpaolo, l’unico operante in paese. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Frontone è salito a Bologna, in piazza Minghetti, a fianco del sindaco di Monghidoro e dei sindaci dei comuni limitrofi colpiti anche loro dal piano di smantellamento di Intesa Sanpaolo. "Anche qui – spiega Tagnani – insieme al presidente Marco Bussone, ai consiglieri regionali (di diversa provenienza politica) dell’Emilia Romagna e insieme alle varie rappresentanze sindacali ho voluto essere presente con forza, rappresentando orgogliosamente il mio comune, per dimostrare che c’è solo un’area interna, ossia quella italiana, che deve essere difesa, valorizzata e a cui va data una dignità sociale. Non si può attuare un piano di smantellamento in questo modo, di punto in bianco, per mera logica numerica. Non si possono abbandonare le comunità, le famiglie e le imprese, che hanno contribuito a rendere grandi gli istituti bancari (tra i più solidi d’Europa) e soprattutto l’Italia intera. La nostra nazione è una potenza mondiale per le abilità delle persone, per la loro capacità di risparmio e soprattutto per la duttilità di chi vive nelle aree interne, tutte, dal Trentino alla Sicilia. Intesa Sanpaolo se vuole evolversi e digitalizzarsi, abbia rispetto per le comunità e metta in campo piani ragionati, graduali e logici".

"Continuerò – conclude il sindaco –, instancabilmente, a chiedere alla politica un tavolo di concertazione, regionale e nazionale".

Amedeo Pisciolini