Il sindaco Veronica Magnani replica all’opposizione: "Altroché immobilismo sui bandi. Ecco le cifre"

Il sindaco di Piandimeleto Veronica Magnani (foto) replica ai consiglieri di minoranza Soru e Pierini dopo le accuse di “immobilismo“ per i bandi su sport e periferie. "La zona sportiva del nostro Comune – dice – è molto importante per le attività sportive e come punto di aggregazione per la gente. Questa Amministrazione comunale si è adoperata sin dal primo momento dell’insediamento a valorizzare l’intero complesso tramite alcune iniziative che si stanno attuando, in particolar modo: 1) “Sport Inclusione per tutti“: ottenimento di un finanziamento da valere sui fondi del Pnrr dell’importo superiore al milione di euro che prevede l’ampliamento del bocciodromo e la ristrutturazione dell’impianto polivalente coperto, per realizzare un centro di aggregazione con punto di ristoro e adeguamento delle strutture da un punto di vista di efficientamento energetico e strutturale. Per tale iniziativa è stata espletata la procedura di appalto ed è in corso la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria con imminente inizio delle lavorazioni stesse. E’, altresì, in corso di aggiudicazione l’appalto per la fornitura di un pulmino scuolabus per l’importo di 160mila euro. 2) “Sport e periferie“: ottenimento di un finanziamento di circa seicentomila euro per la ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio con messa a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ristrutturazione di tutte le aree esterne della zona sportiva, in cui si prevede inoltre anche il rifacimento delle recinzioni ed attrezzature delle aree verdi: quali il percorso vita, ecc. In questo intervento si prevede inoltre anche il rifacimento del manto di gioco in sintetico del campo a cinque. Per tale intervento si attende la sottoscrizione della relativa convenzione con il Ministero dello Sport al fine dell’espletamento della successiva ed immediata procedura di appalto. 3) Rifacimento della copertura della tribuna del campo di calcio per un importo di duecentomila euro la cui demolizione avverrà nei prossimi giorni e si procederà con sollecitudine alla realizzazione del successivo rifacimento con una struttura in acciaio. Per tale intervento si resta in attesa di conoscere le risultanze dell’esito dell’istruttoria della Regione Marche al fine dell’ottenimento del contributo, che avverrà presumibilmente entro il prossimo mese di agosto. 4) “Rigenerazione urbana“: Siamo in attesa dello scorrimento di graduatoria del progetto per l’importo di 750mila euro a completamento dell’area sport".

"Fatte queste precisazioni – continua il primo cittadino – che sono essenziali per far comprendere alla cittadinanza l’impegno profuso da questa Amministrazione per dare una risposta complessiva e funzionale all’intera area sportiva, si ricorda che tutto questo è avvenuto in un periodo che ha visto numerose calamità e problematiche che hanno coinvolto l’intera nazione, con conseguenti disagi e ritardi di pubblico dominio. Per quanto riguarda la realizzazione del campo di gioco in sintetico da realizzarsi nell’attuale campo di allenamento, la scelta è stata discussa in più occasioni anche con la minoranza e con le associazioni sportive ed alla fine si è deciso di realizzarla in un momento successivo. Indicazioni che questa amministrazione sarà ben lieta di valutare anche con l’attuale società sportiva nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto l’operato di entrambe", conclude Veronica Magnani.