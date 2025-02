“Il soldato senza nome“. Ripalti torna al cinema

Dopo il successo de “La Banda Grossi“, un nuovo film è nato dall’estro del regista urbinate Claudio Ripalti: la pellicola, dal titolo “Il soldato senza nome“ è da stasera al Cinema Ducale di Urbino, e prima della proiezione delle ore 21 Ripalti farà una breve introduzione per il pubblico presente in sala. Il film è ambientato nel 1916, con la Grande Guerra che fa da sfondo e da motore dell’intera trama: "Il protagonista – spiega Ripalti – è un medico, Gaetano Boschi, figura realmente vissuta, che per primo capì l’entità dello stress dei soldati di ritorno dalle trincee, quello che poi, anni e anni dopo, sarebbe stato classificato dalla comunità scientifica come disturbo post traumatico da stress. La vicenda è vista con gli occhi di un soldato che fu purtroppo vittima di questo disturbo; quelli come lui venivano trattati alla stregua dei “matti“ e chiusi nei manicomi. Boschi invece capì per primo che erano disturbi legati a dei traumi profondi e cercò di mettere in atto dei trattamenti innovativi per l’epoca, organizzando un progetto nuovo, in una villa di campagna, con metodi alternativi".

La pellicola è stata girata nel 2022 tra Reggio Emilia e Ferrara, città dove Boschi lavorò: "Abbiamo sfruttato – prosegue Ripalti – alcune location già esistenti, tra cui un ospedale psichiatrico giudiziario oggi abbandonato. Tra l’altro, con la guerra tornata in Europa, tra Russia e Ucraina, proprio mentre stavamo girando il film, la tematica è tornata attuale e importante anche dopo un secolo".

Al film hanno lavorato anche l’operatore Francesco Conti, di Fossombrone, e il compositore Enrico Ripalti, fratello di Claudio. "Enrico sarà con me stasera – conclude il regista – e invito tutti a venire al cinema Ducale, un luogo per me ricco di emozioni, dove c’è stata la premiere della Banda Grossi; una storia che come “Il soldato senza nome“ era chiusa in un cassetto e andava raccontata".

Giovanni Volponi