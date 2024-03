Il Soroptimist dona ’stanza dedicata’

Il progetto "Una stanza tutta per sé" del Soroptimist International, che ha già permesso di allestire oltre 250 luoghi protetti in tutta Italia in cui le donne e i minori vittime di violenza potessero trovare conforto e assistenza, sbarca anche a Fano. Il Soroptimist International Club di Fano nella persona della presidente Maria Cleofe Contardi annuncia infatti l’inaugurazione, domani alle 11, della 252esima "Stanza tutta per Sé", presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Fano. "Il progetto - spiega la Contardi - prende il nome dal titolo di un saggio di Virginia Woolf e prevede la realizzazione di un luogo protetto per le audizioni di donne e minori vittime di violenza, per sostenerli nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’Ordine". Oltre agli arredi, il Club di Fano farà dono ai carabinieri anche di una valigetta con kit informatico audio e video per la verbalizzazione e registrazione delle denunce, utilizzabile anche per i casi in cui risulti preferibile raccogliere la testimonianza in luogo diverso da quello istituzionale al fine di raggiungere in ogni caso e in modo più immediato le vittime.