Il sorriso di don Aldemiro tra i ragazzi del suo centro

Emozione, ieri, al centro diurno per diversamente abili di Mondolfo, nel terzo anniversario della morte di don Aldemiro Giuliani, l’indimenticato sacerdote ucciso dal Covid il 31 ottobre 2020 a 86 anni. Lo Cser, che un anno fa venne intitolato alla memoria di questo straordinario prete, ora ospita un quadro di 1x1,5 metri che raffigura proprio don Aldemiro, realizzato e donato alla struttura dall’artista locale Simone Travaglini. Un olio su tela bello e comunicativo, col volto sorridente del sacerdote che sembra uscire dalla cornice per spronare tutti ad andare avanti e a impegnarsi per il bene dei 12 ragazzi che frequentano il centro, che lui stesso, il don, contribuì a realizzare 33 anni or sono. Al momento di scoprire l’opera c’erano, accanto agli utenti dello Cser, i rappresentanti delle associazioni, il pittore Travaglini ("orgoglioso che qui ci sarà una mia opera con l’immagine del grande don Aldemiro, che ho dipinto di getto, senza programmazione, com’erano le sue continue opere di bene"), il sindaco Nicola Barbieri e la coordinatrice Patrizia Sambuco della Cooss Marche. "Ringrazio l’artista per il dono di quest’opera – ha detto Barbieri -, la cui consegna, a 3 anni dalla scomparsa del don, é un momento per ricordare una persona straordinaria, punto di riferimento ed esempio per tutti".

s.fr.