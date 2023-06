Il summit a Gabicce Silvio e Schroeder, quella cena storica al ‘Posillipo’

"Io ero presente a quella cena al ristorante Posillipo di Gabicce Monte il 23 luglio del 2004 tra Silvio Berlusconi e Gerhard Schroeder. Ma loro mangiarono da soli, alla presenza solo dei traduttori. Noi eravamo in un altro tavolo", racconta Elio Pasquini, figlio del sindaco di Sant’Angelo in Vado, che all’epoca era un dirigente di una controllata Mediaset e molto vicino – rapporti quasi giornalieri – col presidente di Forza Italia. E aggiunge: "Ricordo anche un’altra cosa di quel periodo e cioè che Berlusconi aveva una grande stima e considerazione di Arnaldo Forlani. Ed aveva più volte manifestato il leader di Forza Italia la volontà di venirlo a trovare nella sua villa di Novilara durante l’estate. Cosa mai avvenuta anche perché Forlani è molto riservato". Una serata particolare che vide come ‘architetto’ e gran ciambelliere Gianni Letta, oggi presidente della Fondazione Rossini.

Un interno inedito di una cena blindata con Berlusconi che arrivò a Gabicce Monte con una lunga scorta proveniente dall’aeroporto di Rimini. Per Schroeder percorso più breve perché arrivava dalla villa di Bruno Bruni sotto il faro della panoramica San Bartolo. Sole ancora forte, piazza Valbruna blindata con tanto di cecchini sopra i tetti delle case e accessi tutti quanti chiusi. Una stretta di mano per i fotografi e telecamere e quindi i due primi ministri si infilarono dentro il ristorante hotel Posillipo che ha una grande balconata che dà sul golfo, con vista fino a Rimini. Per Berlusconi fu un salto indietro nel tempo perché ricordò in quella occasione: "Io qui ci venivo da giovane con la mia band, ed ho fatto delle serate anche all’Eden Rock", locale ad un centinaio di metri dal Posillipo. Un bagno di folla soprattutto per Berlusconi che terminata la serata, invece di imboccare l’A14 per raggiungere l’aeroporto e gettando nel panico tutte le forze dell’ordine, fece virare tutto il corteo sul lungomare di Riccione. Una cena particolare fu quella, perché qualcuno la legò ai primi passi della realizzazione del gasdotto Nord Stream 1 nel mare del Nord, fatto saltare ormai un anno fa.

Ci fu anche una seconda volta per Silvio Berlusconi a Pesaro, un paio di anni dopo, in occasione della convention di banca Mediolanum, di cui il leader di Forza Italia era azionista di riferimento. Convention tenutasi al palasport della Torraccia e davanti alla porta secondaria c’era ad attenderlo il presidente della banca e suo amico Ennio Doris. "C’ero anch’io – ricorda Anna Renzoni , una delle fondatrici di Forza Italia a Pesaro –: Berlusconi che conoscevo bene mi tirava per farmi entrare con lui ma gli uomini della sicurezza non volevano. E con questo tira e molla mi sono ritrovata le braccia con i lividi per una settimana". Un Berlusconi showman perché si andò a cambiare, si vestì da pugile e salì su un ring ipotetico per incitare i diecimila che sedevano sugli spalti del palasport.

m.g.