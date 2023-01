Il suo cane azzannato da altri due Li bastona per scacciarli: denunciata

Due cani contro uno, la padrona che afferra un bastone per difendere il suo quattro zampe dall’aggressione ma finisce a processo per maltrattamenti di animali. È successo a Montelabbate alcuni mesi fa. L’imputata (difesa dall’avvocato Maria Lucia Pizza) stava passeggiando con il suo cane al guinzaglio e un paio di amiche lungo una strada di campagna. A un tratto sono comparsi due cani di taglia media, più o meno come il suo, che correvano liberi e soprattutto nella sua direzione. Sono arrivati a tutta velocità contro il suo animale e lo hanno aggredito. Davanti a quella zuffa, la donna non è rimasta con le mani in mano. Ha preso un bastone e si è messa in mezzo per salvare il suo cane, scagliando colpi contro gli altri due per farli desistere da quell’attacco. Un aggressore si è ritrovato con un dente crinato e una zampa ferita. I due cani erano con un giovane e la sua fidanzata che erano passati a prenderli dal padrone per portarli a fare una sgambata. Non li avevano però tenuti al guinzaglio. Alla vista di quella colluttazione, il giovane si è buttato nella mischia per separarli e ci è riuscito. Il proprietario dei due animali ha però deciso di denunciare la donna che ha picchiato uno dei suoi, la quale è finita sul banco degli imputati per maltrattamenti di animali. E si è anche costituito parte civile per chiedere i danni (avvocato Liuba D’Angeli). La linea dell’imputata è netta: ha dovuto colpire per "legittima difesa" del suo cane. Udienza rinviata.

e. ros.