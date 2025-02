Il suo nono Sanremo: "I migliori look?. Clara e Settembre"

Sanremo non è solo la kermesse musicale più seguita d’Italia, ma un vero e proprio laboratorio di tendenze. Lo sa bene Lorenzo Bernardini, il parrucchiere pesarese che per il nono anno consecutivo ha vissuto il Festival da dietro le quinte, anche se in una veste diversa rispetto al passato. Non più tra i camerini dell’Ariston, ma nel team di assistenza del Fuori Sanremo, dove ha curato il ritocco di trucco e parrucco degli artisti prima delle interviste televisive e radiofoniche. "Sanremo è una bolla, quando sei qui dentro perdi il senso del tempo", ci racconta l’hair stylist, che da oltre vent’anni lavora nel mondo dello spettacolo tra televisione, cinema e moda. Quest’anno, però, ha notato un’atmosfera diversa rispetto alle edizioni precedenti: "I cantanti sono più rilassati, c’è meno tensione e più disponibilità, sia tra loro che con il pubblico. Credo che molto dipenda dall’impronta data da Carlo Conti. Ma ogni anno è un’esperienza unica, Sanremo è una magia che si ripete".

Se l’Ariston è il palcoscenico che lancia i tormentoni musicali dell’anno, lo stesso vale per i look. E anche in questo 2025 il Festival ha confermato alcuni trend e ne ha rilanciati altri. "I capelli maschili si allungano e diventano più morbidi. Spariscono le rasature nette, le creste e i colori accesi: oggi il look maschile è più naturale, con onde leggere e volumi soffici", spiega Bernardini.

Un esempio? ’Settembre’, vincitore di Sanremo Giovani, con il suo stile angelico e i capelli mossi che sembrano asciugati all’aria. Anche per le donne si registra un ritorno alla semplicità: "Capelli lisci, senza troppi volumi, con la riga centrale e un effetto quasi bagnato alla radice. È un look pulito, elegante, che ri corda le icone di bellezza mediterranea come Monica Bellucci".

Tra le eccezioni, ovviamente, c’è chi punta ancora su look scenografici come Rose Villain, con il suo stile anni ‘80 dai colori audaci, o Marcella Bella, fedele alla sua chioma voluminosa. Ma se dovesse scegliere il look migliore di questo Festival? "Tra le donne mi è piaciuta molto Clara, perché rappresenta perfettamente questa nuova tendenza di eleganza naturale. Tra gli uomini, Settembre è sicuramente un riferimento per i ragazzi di oggi".

Tiziana Petrelli