"Il Suono della Ceramica". Arte e musica a Palazzo Ducale

Arte e musica in Prefettura. Saranno Rebecca Rossi e Linda Rugoletti, rispettivamente al flauto e all’arpa, le protagoniste dell’evento "Il Suono della Ceramica da Camilla d’Aragona ad oggi", promosso dall’associazione culturale Age Pesaro in collaborazione e con il contributo della Commissione pari opportunità della Regione Marche e con il patrocinio della Prefettura di Pesaro e dell’Università di Urbino Carlo Bo. Catherine Farwell porterà la sua autorevole esperienza di storica e studiosa e a lei sarà affidata la narrazione delle figure femminili storiche attraverso "la Ceramica di Pesaro".

Professore nell’ambito della Winter School for Renaissance Studies del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Urbino Carlo Bo, dove tiene lezioni su "Women at the Montefeltro Court", la relatrice guiderà i partecipanti alla scoperta dei talenti femminili della musica e dell’arte da Camilla d’Aragona sino ad oggi. L’invito si inserisce nell’ambito dei rapporti e delle iniziative che l’associazionismo sviluppa a favore delle identità della Città di Pesaro, città creativa per la musica Unesco e città dalle significative testimonianze delle più importanti scuole di ceramisti.

L’incontro, presentato dalla professoressa Francesca Matacena, ideatrice del Premio ‘Giovani Figure Femminili della Musica e dell’Arte’ assegnato alla flautista Rebecca Rossi, a maggio 2025, durante il XXII Concorso Internazionale Musicale Pesaro, sarà anche una preziosa occasione per gustare in anteprima alcune bellissime pagine del libro ‘La Ceramica di Pesaro’ di Alessandro Bettini, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. L’iniziativa si terrà oggi pomeriggio con inizio alle 17 a Palazzo Ducale, nella prestigiosa cornice del Salone Metaurense. L’ingresso è libero, ma occorre la prenotazione. E’ possibile farlo inviando una email all’indirizzo di posta elettronica agepesaro@libero.it.