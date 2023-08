Il talento di Alessio Lowenthal all’Annunziata

Questo pomeriggio (ore 18), nella Chiesa dell’Annunziata (via Annunziata 25 a Pesaro) quinto appuntamento con Musica a corte che vedrà protagonista Alessio Lowenthal (foto), talentuoso studente di pianoforte del Conservatorio Rossini. Già vincitore in diversi concorsi internazionali, Lowenthal torna ad esibirsi per il cartellone estivo dell’Ente Concerti di Pesaro in un raffinato programma con musiche di Alexander Skrjabin, Maurice Ravel, Sergej Vasil’evic Rachmaninov. Nato a Fano nel 2002, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 6 anni per poi iscriversi al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro sotto la guida del maestro Giovanni Valentini che contribuisce tutt’ora alla sua formazione artistica. Dal 2012 si esibisce in recital solistici e cameristici. Ha frequentato Masterclass di pianoforte ed è vincitore in più di 20 concorsi internazionali. Biglietti posto unico: 5 euro. Vendita online su www.vivaticket.com e rivendite del circuito. Biglietteria Cortile Palazzo Mosca dalle 17 (334 3193717). Informazioni Ente Concerti Pesaro (0721 32482 - [email protected]). La Rassegna proseguirà nel cortile dei Musei Civici, giovedì prossimo con il Quartetto di clarinetti “Coros”.