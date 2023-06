Il talento musicale vola ’Sulle note della Fortuna’ Duecento coristi si sfidano a colpi di ugola

FANO

Quinta edizione per il concorso "Sulle note della Fortuna", organizzato dall’associazione "Tra le note" in programma il 2 e il 3 giugno. Quest’anno, a causa della chiusura del Teatro della Fortuna, i cori selezionati, provenienti da tutta Italia, si esibiranno al teatro Politeama e saranno: il "Coro voci bianche padre Gherardo" della scuola primaria "Casa del fanciullo" di Piacenza, "Coro voci di Corridoio" della scuola primaria Gentile (Fano), "Note... per caso" dell’istituto comprensivo Carducci Busca (Cuneo) e "Coro Fliscano" dell’istituto comprensivo Cogorno (Genova). Nelle due giornate è prevista la presenza di circa 200 persone tra coristi ed insegnanti, a cui si aggiungono gli accompagnatori. Venerdì 2 giugno sono previste le prove e 4 laboratori, organizzati da Stefania Paterniani, Eleonora Fiorani, Vita da Pacos e uno itinerante per il centro storico curato dalle insegnanti della scuola di Bellocchi. L’esibizione alla presenza del pubblico dei cori, accompagnati dall’orchestra Masini di Frlì-Centro Diego Fabbri, è invece prevista per sabato, alle 16.30. I quattro cori riceveranno una borsa di studio di 700 euro per progetti musicali.