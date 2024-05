Il tappo volante che non aveva paura di nessuno

Bertini

Ma questa famosa pallacanestro pesarese entrata nel mito dei campi all’aperto e degli hangar scalcinati, quella fatta di eroi che portiamo nel cuore, come potremmo immaginarcela in fattezze umane? Esattamente come Giovanni Paolini, detto "Paparà, come lo battezzò laicamente e per sempre" Aido Fava: il più pesarese di tutti i pesaresi, il più veterano di tutti i veterani, diciotto campionati, una intera carriera in maglia pesarese senza ascoltare sirene incantatrici che lo chiamano altrove. Portolotto di estrazione, incazzereccio come pochi, ma che farà mai questo "tappo volante" di 180 centimetri che salta sì e no il giornale piegato in due?

Tutto, come succede ai bravi.

E in più non ha paura o soggezione di nessuno, tecnicamente e cestisticamente, non ci pensa un secondo a scazzottarsi con uno che è il doppio di lui o a sfidare alla pari campioni celebrati. Tigna, cattiveria, tecnica, orgoglio di non farsi mai mettere nel sacco, passione per la maglia della sua città. Per 18 anni di fila. Persona squisita fuori del campo. Giovanni, fratello dal dolce sorriso, ora che te ne vai cosa posso dirti di noi che tu non sappia da sempre? Solo abbracciarti.