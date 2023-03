Il tarocco come filosofia di vita Condannati i pendolari del falso

Sono accusati di decine di truffe in tutta Italia e quando a maggio del 2021 la polizia municipale di Fano li ferma per un controllo, sono loro stessi ad ammettere subito che la merce che avevano in auto era contraffatta. Cinque confezioni di airpods di marca Apple, uno smartphone della Samsung, una confezione di profumo da donna di Mugler. Tutte marche blasonate, ma, in quel caso, tutte realmente false. "Prendiamo la merce a Napoli e la rivendiamo" hanno riferito agli agenti. Pendolari del raggiro, come fosse uno stile di vita. Anzi, una filosofia visto il loro cognome.

Loro sono i fratelli Antonio ed Emanuele Platone, di 40 e 34 anni, e finiti a processo per contraffazione ieri sono stati condannati (con rito abbreviato) a 3 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Il pm aveva chiesto alla scorsa udienza un anno e 6 mesi di carcere. I due sono residenti tra Cattolica e Gabicce Mare. Il controllo che li fa finire nei guai scatta a Fano. Li ferma la polizia locale. E nell’abitacolo gli ritrovano tutti quei prodotti. Dalle verifiche emergono i loro precedenti. I fratelli ammettono la filiera della loro attività illecita. Non hanno bancarelle o negozi: sembra che vendano per strada o a conoscenti. Auricolari, telefonino e profumo sono stati confiscati. E per i due, difesi dall’avvocato Silvia Pierini, è scattata la condanna.