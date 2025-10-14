Il tartufo di Acqualagna conquista anche Roma

Ieri a Roma nella sala Caduti di Nassirya, al Senato della Repubblica, è stata presentata la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che si terrà nel mese di novembre (il periodo migliore per il Tuber Magnatum Pico) in otto giornate di festa della cucina italiana e attraverso un programma culturale che abbraccia musica, solidarietà, arte, spettacolo e di promozione del territorio.

"Con la sessantesima edizione – ha detto in apertura della conferenza stampa il sindaco Pier Luigi Grassi- celebriamo un traguardo storico risultato di una tradizione secolare e di un patrimonio di ricchezza naturale rappresentato nella nuova immagine dall’aquila reale, che vive e nidifica nella Riserva Naturale della Gola del Furlo, simbolo della salubrità di questo meraviglioso territorio". "In Senato – ha poi sottolineato il promotore dell’iniziativa: il senatore questore Antonio De Poli (Udc)– presentiamo la sessantesima edizione della Fiera del tartufo bianco di Acqualagna, che rappresenta una delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Acqualagna, con il suo tartufo, è diventato uno straordinario biglietto da visita dell’Italia in tutto il mondo. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere iniziative come questa perché oggi più che mai è importante investire sulla genuinità dei prodotti tipici, sulla bellezza dei piccoli borghi e soprattutto sul valore delle comunità che, grazie al ruolo straordinario del volontariato, raccontano e valorizzano le nostre eccellenze". Il sindaco Pierluigi Grassi ha poi presentato ai giornalisti una prima grande novità: il riconoscimento di evento internazionale nell’anno del suo 60° anniversario. Sono stati poi l’assessore Pietro Barzotti e la consigliera Laura Sabbatini a illustrare il programma 2025 e la ricca proposta di intrattenimento: cooking show, presentazioni, incontri, talk show, premi, spettacoli, concerti, laboratori per famiglie e bambini, ricerca del tartufo e visite guidate. Presenti anche tre aziende di commercio locali, Acqualagna Tartufi con Emanuela Bartolucci, Le Trifole Tartufi con Patrizia Ferri e Voglia di Tartufo con Mariangela Vincenzi e Massimo Rosati, esperte sul mercato di tartufo fresco e prodotti trasformati nonché sulla borsa del tartufo. La stagione stando ai ‘tartufai’ più anziani promette un’annata buona, con raccolti abbondanti che dovrebbero favorire prezzi più accessibili rispetto alle impennate degli ultimi anni, caratterizzate da una carenza di prodotto.

Amedeo Pisciolini