Il tartufo fa 60: col ’Drive in’ e la maxi-frittata

Alza il sipario la sessantesima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado. Oggi alle 18 l’appuntamento è in piazza Umberto I per il taglio del nastro alla presenza delle autorità, poi l’aroma di tartufo invaderà la cittadina metaurense. Il profumo di tartufo per le vie e i vicoli del centro non sarà metaforico: subito dopo l’apertura dell’evento verrà preparata in diretta una maxi frittata composta da 500 e uova e 5 chili di tartufo, uno spettacolo gastronomico che sarà offerto a tutti i presenti realizzato in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani e con l’azienda Fabiano Martelli Tartufi. Alle 19 in piazza Papa Pio XII dal connubio tra auto d’epoca, cinema e cucina arriva il "Drive In al Tartufo", una degustazione al tartufo in auto storiche che diventeranno la "poltrona" per assistere al recital "Il Cinema nel piatto - Cibo e Vino nel Cinema".

Domani poi la kermesse entra nel vivo con la cerimonia di consegna del Tartufo d’Oro che in questo primo weekend va a Mauro Uliassi, chef del ristorante "Uliassi", 3 stelle Michelin. Alle 11 il sindaco Stefano Parri salirà sul palco per la consegna della massima onorificenza vadese che negli anni è stata assegnata a personaggi del calibro di Enzo Biagi, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini e Luciano Pavarotti. La cerimonia sarà condotta dal giornalista e scrittore Alfredo Antonaros, che terrà alle ore 16 anche il primo talk su ‘I Segreti del Tartufo’ con il divulgatore Filippo Ansuini e alle ore 18 il talk dal titolo ‘Inventare paste e condirle al tartufo’, con Vincenzo Spinosi e Carla Latini. Le attività della domenica inizieranno però già dalla mattina: alle 9.30 in centro storico va in scena il festival dell’arte Tartufarte mentre alle 10 in via Gramsci ‘Pianta una pianta e spera’: piantumazione di alberi autoctoni micorizzati in area verde in collaborazione con Associazione Tartufai e Amici del Bosco. Alle ore 18, la Corte Gastronomica nelle sale di Palazzo Mercuri ospita la prima serie Degustazioni di Vini - Le Grandi Bollicine italiane a cura del sommelier Otello Renzi e degustazioni a cura dello chef Marco Vegliò (info 347 9383785). Nei due giorni di festa tutto il centro storico si anima con concerti, attività per bambini, laboratori, mostre e visite guidate e sarà possibile mangiare piatti al tartufo nei ristoranti e nelle cantine monumentali.