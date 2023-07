Il tartufo “parla“ della nostra terra

La stagione del tartufo estivo sta procedendo alla grande. Se per molti settori, a iniziare dal turismo balneare, le piogge del mese di giugno sono state dannose, lo stesso non si può dire del tubero per eccellenza. Spiega Giuseppe Cristini, esperto narratore gastronomico ed ideatore del progetto “Tartufo tutto l’anno nelle Marche“, in tour in queste settimane tra le Dolomiti e il lago di Garda per promuovere la sua ultima creazione, il primo Dizionario del tartufo in 5 lingue: "Le precipitazioni dello scorso mese hanno fornito grande linfa al micelio del tartufo: le produzioni sono copiose e la pezzatura importante, ed anche i profumi e lo sviluppo della maturazione manifestano pepite di gran classe. I begli esemplari di nero estivo cavati fanno sì che si possa far conoscere il tartufo a tanti turisti e gourmet che frequentano la nostra regione durante l’estate: il nero estivo infatti è un tartufo alla portata di tutti, e rappresenta veramente la possibilità di avvicinarsi a questo fantastico mondo per arrivare poi a scoprire i tartufi più pregiati, presenti in altri periodi dell’anno".

Il tartufo nero d’estate, comunemente detto anche scorzone, pur se meno noto e richiesto, è un tubero da non sottovalutare: non solo si trova per tutta l’estate fino alla fine di agosto, ma si profila come importante condimento per i grandi piatti di mare, per le misticanze, con le verdure e le vellutate di legumi, ma anche per primi piatti freschi adatti in estate. Insomma un prodotto che in quest’anno dall’inizio estate piovosa può fare la differenza per tanti ristoratori.

Ma cosa succederà in autunno? "Se pioverà almeno un po’ anche nel mese di luglio – prosegue Cristini – avremo anche una grande stagione per il tartufo bianco, ma ancora è troppo presto per parlarne: dobbiamo aspettare fine mese per valutare". C’è da tenere a mente che il territorio marchigiano può vantare tutte le otto tipologie di tartufo edibili, portando un indotto sia ai ristoranti, sia ai commercianti che ai trasformatori per dodici mesi, sfatando il mito che associa il tartufo solo ai mesi autunnali. "Siamo un territorio – chiude Cristini – che è un ambasciatore del tartufo nel mondo, questa estate ancora più del solito".

