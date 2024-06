Il Tavullia strappa ai rigori il sogno Promozione

tavullia

6

montemarciano

4

(dopo calci di rigore)

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Matteucci (1’ st Damiani L.), Salvatori, Marcolini, Vagnini, Principi, Giacomelli (8’ sts Damiani M.), Sensoli (2’ pts Focarini) Cocchi (25’ st Antinori), Morelli, Ferrini. All. Arcangeli

MONTEMARCIANO: Fabrizzi, Rossi, Lucci G. Sanviti, (7’ pts Passeggio), Zoppi, Giancamilli, Gramazio, Gorini, Pelonara, (24’ st Moschini), Magini (32’ st Carboni), Silvestrini (36’ st Marchesini). All. Caccia

Arbitro: Lura Mancini di Macerata

Reti:16’ pt Gramazio. 20’ st Damiani L.

Note: Tavullia 5 rigori tutti realizzati; Montemarciano 1 sbagliato traversa, 3 realizzati

Allo stadio Mancini il Tavullia festeggia il salto nel campionato di Promozione dove arriva per la prima volta, dopo 51 anni. Per la squadra di Arcangeli doccia fredda al 16’ poichè Gramazio batte Ribiscini e porta in vantaggio il Montemarciano. Reazione del Tavullia ma Giacomelli colpisce il palo. Nella ripresa ancora Tavullia in attacco e al 20’ trova la rete del pareggio con Lorenzo Damiani in mischia in area. Dopo 3 minuti il Montemarciano sfiora il vantaggio ma Principi salva sulla riga e devia in angolo. I minuti passano la squadra ospitante crea diverse occasioni la più nitida con Salvatori che colpisce di testa da calcio d’angolo e Fabrizzi salva la propria porta. Si va ai supplementari ed il risultato non cambia. Quindi calci di rigore. Il Tavullia batte il primo con Principi e realizza mentre il Montemarciano colpisce la traversa con Carboni. Il Tavullia non sbaglia mai e così conquista la vittoria meritata e festeggio la Promozione. Ottimo l’arbitraggio