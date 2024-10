Il Tavullia Valfoglia vince. Ma a qualificarsi è il Lunano

tavullia valfoglia

2

lunano

0

TAVULLIA VALFOGLIA: Tacchi, Sgaggi (85’ Donati), Okorie, Serafini, Mancini, Principi (46’Baldelli), Cesarini, Simoncini (46’Marcolini), Ricci, Morelli (46’Giunchetti), Sciamanna. All. D.Arcangeli.

LUNANO: Emanuelli; Raissi, Bosoi (45’Liera), Lorenzoni, Codignola, Ndaye, Zazzeroni, Baldelli (46’Sek), Paci (46’Donati), Schiaratura (65’Mancini), Pennacchini. All.Thomas Manfredini.

Arbitro Riccardo Negusanti di Pesaro.

Reti: 20’ Ricci (T), 89’Giuchetti (T).

Note: terreno allenatto per la pioggia dei giorni scorsi, temperatura mite.

Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione il Tavullia Valfoglia batte per 2 a 0 il Lunano ma sono gli ospiti a qualificarsi grazie al risultato dell’andata (4-0). La partita è stata un’occasione importante per i rispettivi mister al fine di dar spazio ai giovani e contribuire a dare minutaggio nelle gambe a chi alla domenica siede prevalentemente in panchina. La cronaca: al 5’ un’azione dei locali porta al tiro Cesarini ma Emanuelli si fa trovare pronto, la cosa invece riesce al 20’ a Ricci, bravo ad anticipare di testa il giovane portiere avversario e a portare in vantaggio i suoi. Risponde poco dopo il Lunano con un bel diagonale di Paci fuori di poco. Poco dopo la mezzora Morelli serva a Ricci il cui tiro sfiora il palo. Al 41’ Manuelli para un tentativo di Sciamanna. Al 47’ Pennacchini dà a Donati che colpisce il palo a portiere battuto. Al 55’ Donati cerca il gol dell’ex ma viene anticipato da Tacchi. All’89’ Giunchetti raddoppia con bel diagonale. In definitiva è stata una buona partita per entrambe le squadre nonostante

il terreno di gioco molto allentato per via della pioggia dei giorni scorsi. I migliori: per il Tavullia Okorie, per il Lunano Emanuelli. Buono l’arbitraggio di Negusanti.

Marcello Ugoccioni