Il team Orzelli trionfa all’Italian Cup

Ancora un successo per l’equipaggio pesarese del ’Team Orzelli’ dello skipper Gabriele Percetti che si aggiudica il prestigioso Trofeo Challenger assegnato ai vincitori della 25esima edizione dell’"Italian Cup", importante manifestazione che si è disputata nelle acque di Portocivitanova. Dopo due giornate di regate, per un totale di tre prove disputate in condizioni di vento instabili, l‘imbarcazione ‘Mister X - Team Orzelli’ si impone non solo nella propria categoria, ma riesce ad ottenere un ottimo terzo posto overall. Il team pesarese conferma così l’ottimo avvio della propria stagione velica 2024, dopo le vittorie della "Sardina Cup" di Rimini e della "Pulska" di Pola, regata disputata come evento collaterale della regata sulla rotta dei trabaccoli.