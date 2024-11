Il Teatro del Sole al centro del Grand tour

Ricco weekend di novembre al Museo Nazionale Rossini. Sabato alle 16 primo appuntamento nell’ambito della IX edizione del Grand Tour Cultura, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione e dalla Fondazione Marche Cultura. Il tema è: "Marche, terra dei Teatri", un viaggio alla scoperta della grande rete dei teatri storici marchigiani. In programma la visita guidata speciale "Il genio di Rossini e la bellezza dei teatri marchigiani: dal Teatro del Sole a Teatro Rossini" per andare alla scoperta di un luogo magico costruito nel 1637 come Teatro del Sole, poi riedificato e inaugurato nel 1818 come Teatro Nuovo, con la messa in scena de La gazza ladra sotto la conduzione dallo stesso compositore, che ha poi ospitato altre importanti esecuzioni delle sue opere più famose. Un’esperienza unica, arricchita dal racconto dell’evoluzione dei modelli teatrali, dal tour virtuale nel teatro, dedicato a Rossini nel 1854, e dalla storia del Rossini Opera Festival. Prossima visita sabato 7 dicembre su "Il Teatro della Fortuna di Fano". (Visite guidate comprese nel biglietto di ingresso, prenotazione obbligatoria).

Per la Stradomenica, il 17, altri due eventi. Alle 11.30, nella Sala degli Specchi, al via il nuovo seminario musicale con il soprano Pamela Lucciarini dedicato a "Rossini e la scuola napoletana". Attraverso letture, analisi ed esempi musicali, il primo incontro sarà dedicato a "Isabella Colbran e Rossini". Un approfondimento del repertorio che il genio scrisse per la famosa e talentuosa cantante (sua futura prima moglie), allieva di Crescentini e Zingarelli, rappresentanti della scuola napoletana.

Domenica 8 dicembre con focus sulla "Scuola napoletana" e 29 dicembre su "Girolamo Crescentini e Rossini" (ingresso € 12 compreso biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria). Alle 16, prosegue il ciclo "Capolavori in scena" con la visita tematica di approfondimento dedicata a "Armida", dramma per musica in tre atti, su libretto di Giovanni Schmidt, tratto dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, rappresentato al Teatro San Carlo di Napoli il 9 novembre 1817. Si tratta della prima opera di Rossini nel ricostruito teatro partenopeo, dopo il devastante incendio che lo aveva distrutto l’anno precedente, con la Colbran nel ruolo di protagonista e la presenza di ben sei tenori. (Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso, prenotazione consigliata). Acquistando il biglietto per il seminario del 17 novembre si accede anche alla visita guidata delle 16.