Il teatro della Fortuna riapre. Avvio subito super

Due grandi attori amati da pubblico e critica, Lino Guanciale e Francesco Montanari con "L’uomo più crudele del mondo" inaugurano oggi la stagione del Teatro della Fortuna, che riapre così al pubblico dopo 5 mesi di cantiere per i lavori di efficientamento energetico che avevano impedito, per tutta l’estate, le visite turistiche all’interno del bene monumentale.

Una partenza col botto. "Venerdì, sabato e domenica da tutto esaurito - dice soddisfatta Catia Amati, presidente della Fondazione Teatro -. E’ infatti andata bene sia la stagione degli abbonamenti sia quello che chiamiamo sbigliettamento. Siamo pieni pieni in queste prime tre serate, segno che lo spettacolo proposto piace. Abbiamo ricevuto un sacco di apprezzamenti per il cartellone proposto quest’anno e i numeri al botteghino lo confermano". Ma non è la sola soddisfazione della Amati, che inizia oggi anche il conto alla rovescia per la fine del suo mandato da sovrintendente. "Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati - dice - rispetto ai lavori programmati. Ieri abbiamo fatto le prove dei nuovi impianti installati e funzionano tutti alla perfezione. C’è stato un bellissimo gioco di squadra tra assessorato e Fondazione Teatro, tecnici che amministrativi hanno lavorato per raggiungere gli obiettivi nei tempi. Lo dico con grande soddisfazione. Manca solo la realizzazione di alcune decorazioni (fregi) delle pareti affrescate del foyer, ma questo ci ha permesso di far si che il pubblico possa tornare ad ammirare il teatro in tutta la sua bellezza, con una sorpresa che sveleremo domani". E’ una stampa ad alta risoluzione di oltre 4 metri del sipario storico che si potrà ammirare entrando nel foyer, posta sì per coprire i muri bianchi da ridipingere ma anche perché nei giorni di spettacolo il sipario è alzato e non se ne può ammirare la bellezza. Una bellezza che domani lascerà lo spazio a una stanza spoglia in cui Paul Veres, l’uomo più crudele del mondo, è seduto alla sua scrivania. Proprietario della più importante azienda di armi d’Europa, ha fama di uomo schivo, riservato e crudele. Davanti a lui un giovane giornalista lì per intervistarlo. "Lei crede ancora che si possa andare avanti dopo questa notte...?". In un susseguirsi di serrati dialoghi emergeranno le personalità dei due personaggi e il loro passato, fino a un finale che ribalterà ogni prospettiva. Domani alle 18, incontro con gli attori, ingresso libero. Inizio spettacoli: ore 21, domenica ore 17.

Tiziana Petrelli