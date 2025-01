"Il teatro di Cagli merita di finire nella lista Unesco"

Ancora una presa di posizione sull’esclusione dalla lista Unesco di alcuni teatri della provincia insieme a quello di Cagli. Il consigliere regionale Micaela Vitri dice la sua: "Inaccettabile l’esclusione di diversi bellissimi teatri storici della nostra provincia, da Cagli a Macerata Feltria". La scelta, da parte della Giunta regionale, di escludere il Teatro comunale di Cagli dalla lista di quelli candidati a patrimonio Unesco è considerato un errore clamoroso. A dichiararlo, dopo il consigliere comunale e curatore di mostre Alberto Mazzacchera, è ora Micaela Vitri. "Questo gioiello architettonico da 501 posti mantiene integra sia la struttura originaria sia la dotazione delle scene realizzate per l’inaugurazione del 1878 da Girolamo Magnani. Inoltre Vittorio Emiliani dedica a questo teatro la copertina del suo libro “Di tanti palpiti. Teatri storici in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Lazio“ e il musicologo Bruno Cagli sosteneva che la sua acustica fosse seconda solamente a quella del teatro di Rieti. Questa struttura – aggiunge Vitri – avrebbe tutte le caratteristiche per essere compresa nella lista delle candidature a patrimonio Unesco, eppure la giunta regionale ha deciso di escluderla. La stessa sorte è toccata all’Angel del Foco di Pergola, il Battelli di Macerata Feltria e il Teatro del Trionfo a Cartoceto. La gestione è alquanto opaca: per questo presenterò un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale quali criteri siano stati adottati dal comitato tecnico scientifico per la scrematura dai 60 teatri iniziali agli attuali 14. Mi aspetto il sindaco Alessandri e quelli dei comuni esclusi da questa importante opportunità reagiscono nei confronti della Giunta Acquaroli per difendere i propri territori".

ma. ca.