"Il teatro di Cagli non è da Unesco? Errore clamoroso"

Non poteva mancare una reazione da Cagli al fatto che il teatro Comunale – indubbiamente uno dei più prestigiosi del Centro Italia – venisse escluso dalla Regione dalla lista di quelli candidati a patrimonio Unesco. "Il caso dell’esclusione del Teatro Comunale di Cagli, fa riflettere sull’intera gestione della candidatura", osserva dalla minoranza Alberto Mazzacchera, non solo consigliere comunale, come noto, ma anche attivissimo organizzatore di mostre ed eventi culturali in Italia e all’estero.

"Quella dei teatri storici condominiali è, dall’osservatorio Unesco, già in partenza una candidatura “debole“. Se a ciò si aggiungono scelte incongrue dettate dalla politica e non da rigorosi criteri, allora il rischio della bocciatura finale si fa più concreto". Quello che Mazzacchera paventa – anche a causa dell’esclusione di Cagli dalla candidatura –, è insomma una disfatta generale. "Gli Stati – dice Mazzacchera – possono presentare all’Unesco una sola candidatura nell’arco di un anno e l’Italia è diventata la prima nel mondo per siti Unesco solo da quando ha smesso di presentare candidature frutto di scelte politiche. La gestione da parte della Giunta regionale è quanto mai opaca visto che il comitato scientifico regionale, consultato in merito alla partita dei teatri storici marchigiani in vista di tale candidatura, ad oggi non ha contezza dei criteri sulla base dei quali è stata fatta la scrematura dai 60 iniziali agli attuali 14 teatri. Incredibilmente nessuno ufficialmente parrebbe conoscere i criteri che hanno portato all’odierna scelta. Il fatto che doveva trattarsi di teatri condominiali di per sé è poca cosa. Se si pensa alla Provincia di Pesaro e Urbino, nella seconda metà dell’Ottocento, era una direttiva ampiamente imposta ai comuni quella di realizzare teatri pubblici in sinergia con i privati che divenivano proprietari dei palchi, ossia condomini".

E il caso di Cagli? "Basterebbe sfogliare numerosi testi specializzati per vedere che il suo Teatro è sempre adeguatamente citato. Vittorio Emiliani dedica proprio al Teatro comunale di Cagli la copertina del suo libro “Di tanti palpiti. Teatri storici in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Lazio“ (edito nel 2012). E poiché si ragiona di teatri, e dunque di spazi in grado di produrre una determinata qualità innanzitutto del suono, va detto come il grande musicologo Bruno Cagli (1937 - 2018), valutava che per acustica i due teatri migliori, a lui noti per il Belcanto, erano quello di Rieti e immediatamente dopo quello di Cagli".

Mazzacchera definisce "clamorosa l’eliminazione del Teatro comunale di Cagli (da 501 posti), con ancora integra sia la struttura originaria sia la dotazione delle scene realizzate per l’inaugurazione del 1878 da Girolamo Magnani (ovvero lo scenografo preferito da Giuseppe Verdi)".