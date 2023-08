Il teatro fa le cose in grande Una stagione zeppa di vip

Proseguono spediti, al Teatro della Fortuna, i lavori di efficientamento energetico della struttura che, sebbene circoscritti ai vecchi impianti (già smantellati) da sostituire con nuove installazioni che consentiranno un risparmio del 30% sulle bollette (a fronte di una spesa di 775mila euro e 5 mesi di cantiere), in questa torrida estate stanno di fatto impedendo a cittadini e turisti la fruizione di quel bene monumentale di proprietà del Comune.

"Senza nulla togliere ai tecnici - sottolinea l’assessore alla Cultura Cora Fattori - è la presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Catia Amati che ogni giorno segue il cantiere facendolo andare avanti senza intoppi".

Questo però non le ha impedito di presentare ieri mattina il nuovo cartellone di "FanoTeatro", la stagione di prosa fanese che "quest’anno torna con due grandi novità - dice con soddisfazione la Amati - dettate dal fatto che il pubblico fanese sta continuando a crescere e siamo quasi sugli stessi livelli pre pandemia".

Passano da 7 a 8 gli spettacoli in abbonamento, con il prezzo che inevitabilmente aumenta dai 165 euro dello scorso anno (con una rappresentazione in meno) ai 180 di questa stagione.

"Confermiamo le 3 serate - aggiunge la Amati - da venerdì sera a domenica pomeriggio, così come l’incontro della compagnia con il pubblico del sabato pomeriggio e la possibilità di portare i bambini a teatro con i laboratori in Sala Verde che li intratterranno per tutto il tempo dello spettacolo".

E’ un cartellone con grandi nomi, molto conosciuti dal pubblico, quello che animerà la prossima stagione fanese, realizzata da Amat declinando le molteplici espressioni del mondo teatrale. Lino Guanciale, Francesco Montanari, Lella Costa, Elia Shilton, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Gabriele Lavia, Geppi Cucciari… sono solo alcuni dei vip che si vedranno girare in città dal 20 ottobre al 21 aprile, frequentando non solo il teatro ma anche le attività commerciali cittadine.

"Non potevamo che concepire questa edizione di FanoTeatro come ‘Stagione Capitale’ - ha sottolineato Gilberto Santini di Amat - perché da ottobre ad aprile tutto il territorio avrà la massima visibilità, grazie a Pesaro Capitale della Cultura. Quindi abbiamo fatto una proposta da grande città, ci siamo divertiti a mescolare emozioni diverse con spettacoli che raccontano cose diverse". Intanto dal 21 al 25 settembre parte la campagna di rinnovo degli abbonamenti con conferma turno e posto, mentre dal 27 al 29 settembre sarà possibile cambiare turno eo posto e infine dall’1 al 12 ottobre si potranno acquistare i nuovi.

Tiziana Petrelli