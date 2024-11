Il Teatro in piazza non sbaglia mai. Altri 400 a vederlo

Il "Teatro in piazza" non sbaglia un colpo, confermandosi l’appuntamento più atteso del weekend che anche ieri pomeriggio ha allietato alla Biosfera circa 400 spettatori per “Do rised in piazza…!”, spettacolo a cura della compagnia amatoriale Teatro La Piccola Ribalta che da venerdì 28 novembre avvierà la 25ª edizione de “La piccola stagione 2024/25”. "Una scelta vincente non solo per far divertire i cittadini ma anche per la vitalità di tutto il centro", hanno sottolineato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini. Ecco i prossimi appuntamenti con gli ultimi due spettacoli: sabato 16 con la compagnia Teatro dei Bottoni che porta in scena: “Parole Migranti”. Domenica 24 novembre con la compagnia Farò Follie che porta in scena: “In allegria la meglio terapia”. La rassegna rimarrà libera e gratuita anche per gli ultimi due appuntamenti in programma, sempre alle 17.30 nel palco della Biosfera.