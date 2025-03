"Il teatro non sarà un sito Unesco"

Dopo la sentenza del Tar anche Paolo Ragni, colui che da tempo ha avviato per primo la protesta con la sua petizione che ha raggiunto le sedicimila firme, torna a esprimere le proprie perplessità: "Il teatro di Cagli non sarà un sito Unesco, ora e forse mai. Infatti, il Tar delle Marche, con ordinanza del 26 marzo – afferma Ragni - ha deciso di rigettare la richiesta di sospensiva della delibera, che escludeva il teatro di Cagli dalla lista Unesco. La motivazione della ordinanza del Tar si basa sui contenuti del regolamento Unesco". "La trasmissione ad Unesco dovrebbe essere stata effettuata attorno al 23 gennaio, quando il presidente Acquaroli e il Ministro Giuli ne hanno data comunicazione sui mezzi di informazione. Il ricorso del comune di Cagli è stato notificato il 6 febbraio 2025 e depositato dopo altri 24 giorni, il tutto alquanto apparito ai cittadini controvoglia e dilatando i tempi tanto per tenere buono chi protestava. Non si tratta di una mia supposizione, lo ha espresso pubblicamente il sindaco Alessandri chiedendo ai rappresentanti delle associazioni cagliesi se valesse la pena presentare il ricorso... Quindi, visto che il ricorso è stato presentato dopo la trasmissione della lista, un’eventuale sospensione della delibera non poteva avere effetto e del tutto inutile. L’assessora Benilde Marini, ha affermato ieri sul Resto del Carlino che ora ci sarà una seconda udienza che entrerà nel merito della esclusione del teatro di Cagli. Ma intanto il sito Unesco non lo includerà".

Mario Carnali