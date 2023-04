Il Teatro porta in scena le nostre esistenze

Aprile si conclude all’insegna del teatro così come maggio si apre in omaggio all’arte del palcoscenico. E dunque l’appuntamento conclusivo di aprile sarà domani a Sant’Angelo in Vado (Sala Polivalente ex bocciodromo) con lo spettacolo Kuss di Teatro le Ombre con Alberto Campagna, Gigliola Tagliaferri Simone Morotti, Zsofia Voros regia Alex Gabellini nell’ambito della rassegna Andar per fiabe.

"La vita di tutti i giorni – si legge nelle note di sala – scorre come tutti i giorni. Il lavoro, le scope, i sacchi, un provetto ed efficiente spazzino ed un collega svogliato. La routine cadenzata e inesorabile come una lancetta di orologio. Ma un giorno, uno di questi giorni che sembra come tutti gli altri, accade un fatto e una pausa pranzo si trasforma in favola. Dal silenzio nasce la magìa della favola che cattura l’immaginazione di chi ascolta".

Prosegue a ritmo serrato anche il viaggio di TeatrOltre con Tycoons, nuova produzione di servomutoTeatro, drammaturgia e regia di Michele Segreto in preogramma al Teatro Angel Dal Foco di Pergola il 4 maggio. Secondo capitolo di una trilogia legata alla riflessione sul sistema economico e produttivo, fra politica e mercato, lo spettacolo interpretato da Roberto Marinelli, Michele Mariniello, Massimiliano Mastroeni, David Meden, Marco Rizzo, Marta Zito. "All’inizio del secolo scorso – si legge nelle note di sala – nasce la Borsa Valori come la conosciamo oggi, il denaro diventa sempre meno reale e il suo valore sempre più manipolabile, le democrazie occidentali iniziano a creare il debito. Tycoons racconta le vicende, di primo Novecento, legate alla nascita della Borsa Valori e al costituirsi di un legame stringente e di forte interdipendenza fra politica e mercato. Il capitale, controllato da pochissimi detentori del potere economico globale, diventa guida delle scelte amministrative e politiche su scala mondiale e i grandi magnati – i Tycoons – modello di vita e di successo a cui ambire. Un lavoro dalle tinte forti, Manfred di Maria Alterno e Richard Pareschi arriva in scena a Pesaro venerdì 5 maggio alla chiesa dell’Annunziata di Pesaro per TeatrOltre. Come racconta Madalena Reversa che cura la produzione del lavoro con Motus "Manfred – testo di George G. Byron – è l’ecodramma della nostra esistenza. Scritto nel 1816, l’anno di una crisi climatica globale che spinse a indagare e ripensare il rapporto tra esseri umani e Natura, in Manfred prende vita una riflessione multiforme, che è ecologica, spirituale ed esistenziale allo stesso tempo. Musica di Robert Schumann, Donato Di Trapani, live electronics Donato Di TrapaniAngelo Sicurella, voce Maria Alterno. La performance è sconsigliata ai minori di 14 anni. Lo spettacolo è in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

