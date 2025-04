Il teatro Rossini alza il suo nuovo sipario

di Claudio SalviSi apra finalmente il nuovo sipario e cominci lo spettacolo. Dopo quattro lunghi anni svelato ieri alla stampa il nuovo sipario del Teatro Rossini, ovvero quel magico "filtro" tra palco e pubblico che dovrà aprirsi e chiudersi chissà quante volte nei prossimi anni ad ogni rappresentazione. Si tratta di una grande tela in velluto drappeggiato, nel più classico dei colori teatrali (il bordeaux), che misura ben 9 metri in altezza per 18 di larghezza per quasi 5 quintali di peso.

Un sipario imponente, completo di fregi dorati, di un "arlecchino" di un secondo sipario e della mantovana. A realizzarlo la Peroni di Gallarate (Varese), il più importante produttore in questo settore che ha collaborato con illustri teatri in tutto il mondo come il Teatro alla Scala di Milano, l’Opera House del Cairo, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo. A presentare e "svelare" la nuova struttura, in una suggestiva scena di apertura-chiusura sono stati il direttore di Amat Gilberto Santini, il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marco Cangiotti (a cui si deve il finanziamento dell’opera). Il sipario del Teatro Rossini comunemente definito "alla greca" è composto da due falde ad apertura centrale. Il movimento di apertura viene realizzato facendo scorrere il sipario lungo un binario per mezzo di appositi carrelli a cui il sipario viene appeso.

Con l’apertura centrale, ciascuna metà del sipario si raccoglie dal centro verso il rispettivo lato del boccascena. Grazie ai moderni progressi nella meccanica teatrale, è possibile gestire il sistema in modo efficiente, utilizzando motori appositamente progettati per il teatro e un sistema di scorrimento delle corde che mantiene l’essenza originale, adattandola alle moderne esigenze operative. Ma il nuovo sipario non è solo bello, ma anche funzionale. L’aspetto acustico riveste infatti un ruolo cruciale nell’esperienza teatrale. La scelta di materiali idonei e l’adozione di tecniche di costruzione mirate ottimizzano infatti l’acustica del sipario stesso. Per massimizzare la sicurezza e garantire la conformità alle normative antincendio, il tessuto impiegato è ignifugo, offrendo una resistenza al fuoco duratura e assicurando un ambiente teatrale più sicuro.

Per il sindaco Biancani "Il nuovo sipario del Teatro Rossini rafforza la bellezza di uno dei luoghi che più rappresenta la cultura in città. Parliamo di uno dei monumenti più belli che abbiamo e che intendiamo valorizzare e mettere in risalto sempre più; un gioiello di cui siamo consapevoli e orgogliosi. Il vicesindaco Vimini ha ricordato come si sia trattato di "un’avventura complessa che ha portato alla realizzazione di quella che è una vera e propria opera d’arte, con il coinvolgimento della Soprintendenza visto che si parla di un teatro che ha più di 200 anni". "Non è solo un nuovo sipario – ha aggiunto Santini - ma un corredo scenico che il Teatro Rossini aspettava da anni". Infine Cangiotti "Un sipario dotato di una sobria eleganza".

Il sipario sostituito (che ora giace in un deposito comunale), era stato collocato oltre 50 anni fa e non si trattava di quello originale del Teatro Rossini, legato alla sua inaugurazione. Nonostante le manutenzioni periodiche, il sipario aveva subito un inevitabile processo di usura che ne aveva compromesso sia l’aspetto estetico che la funzionalità operativa.