Il teatro viaggia verso il rilancio. Imminenti i lavori di efficientamento

"L’attività del teatro è sempre stata un veicolo verso il riconoscimento di Cagli come uno dei centri più attivi da un punto di vista del mondo dello spettacolo, sia per la qualità dell’offerta che per tutto l’indotto che il Teatro stesso porta- fa sapere in una nota l’Amministrazione Comunale di Cagli- Gli imminenti lavori di efficientamento renderanno il nostro Teatro ancor più accogliente e pronto a ripartire nel migliore dei modi. Ma nel frattempo la programmazione va avanti e così anche la progettualità nata negli ultimi anni. Il covid ha giocato un ruolo determinante per l’aspetto culturale che ha subìto una battuta d’arresto importante, per questo, consci della necessità di implementare la diffusione del nome Cagli, da subito abbiamo dialogato, come amministrazione, con importanti realtà quali l’Univpm e Fondazione Marche Cultura. Nel primo caso nel 2022 Cagli ha ospitato il workshop Erasmus+ RailToLand. Un momento di respiro internazionale dal 14 al 18 giugno, che ha portato una trentina di persone, tra studenti e docenti da Francia, Spagna e Portogallo". "Il tema- continua l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandri- è stato quello del rilancio che ha visto Cagli protagonista per l’Anno Europeo della Gioventù. Il progetto Rail To Land è stato promosso da Univpm in collaborazione con la Regione Marche. Il secondo Erasmus che si sta concretizzando ora è quello che vede Fondazione Marche Cultura come capofila del progetto europeo "Next-Museum" che coinvolge quattro Paesi (Italia, Grecia, Croazia, Spagna) e ha l’obiettivo di incoraggiare la digitalizzazione del patrimonio culturale nei piccoli e medi musei. Importanti organizzazioni e reti museali come Icom (International Museum Council) e Nemo (Network on European Museum Organisation) hanno sottolineato il valore del patrimonio culturale digitale nello scenario pandemico e incoraggiato il coinvolgimento del pubblico attraverso i nuovi format, dando ai musei europei precise raccomandazioni per il raggiungimento del loro potenziale digitale. Nella giornata del 9 ottobre è partito il progetto pilota realizzato dal gruppo di lavoro marchigiano, che prenderà vita all’interno del Museo Archeologico e della via Flaminia di Cagli".