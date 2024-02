“Il teatro vive solo se brucia“. Domani al Ducale il documentario sui teatranti Carrara

Domani alle ore 21 al cinema Ducale, in via Budassi, sarà proiettato in anteprima il film-documentario “Il teatro vive solo se brucia“, diretto da Marco Zuin e prodotto da Ginko Film, con Andrea Pennacchi voce narrante. La serata, con ingresso a offerta libera, è promossa dai Club Lions e Rotary di Urbino, e il ricavato andrà in beneficenza per la donazione di un defibrillatore o di altri utili strumenti al Comitato urbinate della Croce Rossa nell’ambito del progetto patrocinato dal comune “Urbino città cardioprotetta“.

La pellicola racconta la storia dei discendenti dell’ultima famiglia di teatranti girovaghi d’Italia. Spiegano gli autori: "C’è stato un tempo in cui il teatro non restava ad aspettare il suo pubblico, ma si metteva letteralmente in viaggio e andava a cercarlo nei piccoli e nei grandi paesi, facendo uscire le persone dalle case, radunandole nelle piazze. L’epopea dei teatri viaggianti in Italia, dal primo dopoguerra fino all’avvento della televisione, con un’incursione nel presente, viene raccontata dalla voce di chi quegli anni li ha vissuti: i Carrara (foto in una stampa d’epoca). Rappresentano una delle ultime famiglie d’arte ancora in attività, una dinastia teatrale che discende direttamente dalle antiche compagnie itineranti del Cinquecento. La loro storia è quella di un teatro che non c’è più e di un Paese, il nostro, che dal secondo dopoguerra alla metà degli anni ’60 è cambiato radicalmente. In un viaggio picaresco dal sud al nord, partendo dalla Sicilia e arrivando in Veneto, nell’ultimo secolo i Carrara hanno attraversato tutto lo stivale portando il teatro laddove il teatro mai sarebbe stato". Alcune scene del film sono state girate presso il Cortile d’onore del Palazzo Ducale di Urbino nell’occasione del festival Urbino Teatro Urbano organizzato dal Centro Teatrale Universitario Cesare Questa.

g. v.