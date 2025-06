Il telefono, uno strazio: la rivolta di cittadini e aziende

I sindaci dell’Alta Val Foglia – Mauro Dini di Lunano, Nicolò Pierini di Piandimeleto, Federica Battazzi di Belforte all’Isauro- assieme a Franco Dori, sindaco della toscana Sestino – chiedono interventi urgenti e risolutivi per risolvere i frequenti disservizi che interessano il segnale di rete mobile nell’entroterra.

Il loro appello, inviato alla divisione mobile di Tim e a FiberCop, è stato anche sottoscritto dalle più grandi aziende della zona come EptaGroup, Moretti Compact e System Group assieme a Confindustria e Cna in rappresentanza delle piccole imprese.

Il problema risulta essere legato al ripetitore posizionato nel comune di Lunano ma che garantisce copertura anche ai paesi vicini.

"Il malfunzionamento – scrivono i sindaci – riguarda con evidenza la tratta di rete fisica che alimenta il ripetitore, con ripetute interruzioni del segnale che stanno compromettendo in modo significativo il funzionamento da mesi. A ciò si aggiungono ora i gravi disservizi venutisi a creare in comune di Sestino che estendono il quadro critico a una porzione di territorio appenninico tra Marche e Toscana ancora più ampio. Questa situazione è diventata insostenibile. I territori coinvolti ospitano imprese manifatturiere di rilievo, attività commerciali e realtà abitative spesso isolate e sprovviste di rete fissa, per le quali la connettività mobile rappresenta l’unica possibilità di comunicazione e accesso ai servizi digitali".

Queste le richieste di sindaci ed aziende a Tim e FiberCop: "Si crei immediatamente un piano di verifica e ripristino stabile del servizio, con il coinvolgimento congiunto delle due aziende responsabili della rete fissa e mobile. Noi Comuni, da parte nostra, siamo pronti a supportare sopralluoghi tecnici e verifiche congiunte, anche con la presenza del personale dei nostri enti. Chiediamo poi l’istituzione di un tavolo permanente di coordinamento, composto dai Comuni, dalle aziende del territorio (Epta Group, System Group, Moretti Compact, S4), Confindustria, Cna e altri soggetti eventualmente interessati, con l’obiettivo di monitorare e sollecitare la risoluzione definitiva delle criticità". "Abbiamo concertato con le aziende in tempi rapidi i primi sopralluoghi – aggiunge il sindaco Mauro Dini – per valutare il potenziamento della rete. Stiamo sul pezzo perché questo servizio è fondamentale per lo sviluppo della vallata e per garantire i servizi ai cittadini".

Andrea Angelini