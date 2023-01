Il tema del clima diventa concerto

E’ uno dei concerti più attesi nel calendario della rassegna Playlist. Quello di stasera con i Marlene Kuntz (ore 21), al Teatro Sperimentale è infatti un appuntamento per intenditori. Con oltre 30 di carriera alle spalle la band piemontese di culto non ha certo bisogno di presentazioni, anche se il progetto che fa tappa stasera a Pesaro, "Karma clima tour", è uno di quelli che va raccontato. Nell’album che dà il titolo al tour, i Marlene Kuntz prendono infatti posizione su un tema d’attualità molto delicato come quello dell’emergenza climatica attraverso una delle voci più interessanti ed espressive del panorama musicale come quella del frontman Cristiano Godano. Ad apertura di serata i Leda, band marchigiana proposta nell’ambito di Glocal Sound Giovane musica d’autore in circuito con all’attivo un secondo album dal titolo Marocco Speed. Karma clima è un’opera ampia e profonda, un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell’ambiente, nonché il nuovo album della band (produzione artistica Marlene Kuntz con Taketo Gohara) uscito il 30 settembre. Karma clima è la voce dei Marlene Kuntz sui temi della sostenibilità e dell’arte creativa e performante. L’ album è stato scritto e registrato in Piemonte, tra ottobre e dicembre 2021 nel corso di tre residenze artistiche (Viso a Viso Cooperativa di Comunità di Ostana, Birrificio Agricolo Baladin Piozzo e Borgata Paraloup) durante le quali i Marlene Kuntz sono entrati a stretto contatto con le comunità che vivono quei luoghi, realizzando una music factory aperta al pubblico.

"I nove brani del disco – si legge nelle note di sala - sono ciascuno un grido, una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al pianeta. Il processo di produzione di Karma clima interamente dedicato alla necessità di aprire un dialogo e un’operatività concreta in merito al cambiamento climatico, è stato inserito nel Rapporto Symbola "Io sono cultura". Attualmente è in radio Vita su marte, brano che mette in evidenza il folle atteggiamento egoistico di coloro che pensano di salvarsi da soli dall’emergenza climatica, magari cercando rifugio su Marte.

Claudio Salvi