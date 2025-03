Il tempo libero? Da volontario. Ma alla casa di riposo

"Vuoi donare un po’ del tuo tempo per trascorrerlo con gli ospiti della casa di riposo Piccini-Naretti?": la campagna proposta dal comune di Urbania è semplice quanto commovente se paragonata al frenetico tran tran della vita di oggi.

"Insieme all’Unilit e al Centro Ricreativo 2000 -spiega il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Annalisa Tannino-, l’amministrazione comunale ha creato questo progetto volto a far compagnia agli anziani della casa di riposo attraverso il volontariato di gente comune che decide di mettere a disposizione un po’ del proprio tempo. Questa iniziativa nasce dal cuore grande di Urbania, dall’incontro con tante persone che chiedono di poter essere utili all’altro ed è quindi un’esigenza che nasce dalla basso, da tanti cittadini che non si voltano dall’altra parte e sono disposti a mettersi in gioco per la nostra comunità. È un progetto in cui crediamo molto perchè oltre ad arricchire il tempo che gli ospiti della casa di riposo Piccini Naretti passano nella struttura crediamo che possa anche aiutare chi dona il proprio tempo perché, come spesso accade, chi fa volontariato si arricchisce anche più del destinatario della sua azione. Invitiamo tutti gli interessati a prendere visione del regolamento e ad iscriversi presso la segreteria del sindaco in municipio".

Nell’iniziativa ognuno può decidere di dedicare il tempo che vuole e quante volte a settimana secondo le proprie disponibilità, questo permetterà di distribuire i volontari nell’arco dei giorni e nei vari orari. Sarà possibile partecipare singolarmente, a coppie o a piccoli gruppi fino a tre persone e nel caso di una qualche impossibilità dei volontari non ci saranno comunque disagi per gli ospiti della struttura perché questo servizio si va ad aggiungere all’assistenza degli operatori della struttura. Una volta nella struttura in compagnia degli ospiti sono tante le attività da mettere in pratica: si va dal raccontare storie al leggere giornali o libri, dall’ascoltare musica o chiacchierare semplicemente ma sarà possibile anche sfogliare vecchie foto così da scavare in ricordi e aneddoti che non devono andare perduti. Prima di iniziare il progetto è previsto anche un incontro con lo staff della struttura per illustrare regole e modalità di approccio con gli anziani che siano rispettosi degli ospiti e del lavoro messo in campo giornalmente dallo staff sanitario della struttura.

Andrea Angelini