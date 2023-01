Il terrore per le verità inaccettabili

Cari lettori, avete mai riflettuto sulla precarietà della vita, sulla paura per ciò che non si conosce e il terrore per le verità che spesso ci rifiutiamo di accettare? Oggi vorrei condividere con voi il mio pensiero a riguardo, elaborato negli anni, dopo tutte le immense difficoltà che la mia stessa natura mi ha posto davanti. Con queste parole vorrei anche star vicino ad una mia cara amica che sta combattendo con tutte le sue forze per poter tornare a sorridere.

Consapevolezza. Il labile confine tra la dura realtà e gli incessanti “perché“. Motivazioni che fungono da giustificazioni per rispondere a domande prive di risposta.

Inconsapevolezza. Tutto ciò che accade mentre la vita è appesa al filo del miracolo. L’attimo che, appena nominato, diventa un ricordo. La concezione spazio-temporale diventa utopia e il resto continua ad esistere. Il labile confine tra la vita e la morte. Impercettibile. Involontario. Ingiusto per chi è presente, esanime per chi lo sta oltrepassando.

Sogni. La magìa che la mente produce quando gli occhi si chiudono e il cuore continua a battere. Allucinazioni. Segni di reazione contro l’ignoto e spaventoso smettere di essere. Una flebile voce che prega e si affida all’impossibile. Speranza. Il capro espiatorio del dolore. Un secondo si dilata in un tempo infinito nel quale tutto diventa possibile. Fantascienza. Il capro espiatorio che rende tutto fattibile. Riflessione. Avere la fortuna di riuscire a comprendere quanto la vita sia precaria di natura, ma immortale per amore. Una tiepida carezza sul viso di chi, inerme, lotta per tornare a respirare.

Volere è potere. È questo il senso della vita. Il mio capro espiatorio è la scrittura, attraverso la quale ho la libertà di sfogarmi e potermi arrabbiare con la fragilità dell’esistenza. Resta qui.

Asia D’Arcangelo