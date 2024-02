Il terzo tempo di Alceo: "Ora ho la gastronomia che porta il pesce a casa"

Il terzo tempo di Alceo Rapa si chiama "Alceo a casa tua", ed è una sorta di boutique del pesce (fresco) che si può acquistare, degustare in loco in tre tavolini con adeguati vini, oppure portare nelle case anche con il cuoco (e sua moglie Grazia Ravagnan) a disposizione. Alceo, 76 anni suonati, ha appena inaugurato con sua moglie, vera regista ai fornelli, e i suoi figli Diego e Simone, la gastronomia di pesce fresco cucinato mirabilmente, in via Flaminia angolo via Comandino, nella zona di piazza Redi. Un successo.

Alceo, perché questa scelta?

"Volevo rimettermi in gioco, e fare qualcosa ancora più alla portata della gente, portando la nostra filosofia dentro ad una gastronomia".

Ovvero?

"Qualità assoluta, pesce fresco, cucina sempre più semplice ma non banale, perché la freschezza del pesce non ha bisogno di molti condimenti. In questo senso c’è continuità con la nostra storia: Alceo del resto è sempre stato sinonimo di qualità e la gente sta apprezzando anche ora"

Che fine hanno fatto i suoi celebri scampi?

"Quelli li facciamo solo su richiesta, siamo attenti anche con i prezzi, cerchiamo di cucinare pesce alla portata di tutti. Se spari prezzi alti in questo periodo metti in difficoltà la gente, noi invece cerchiamo di valorizzare il pescato del posto che tutti possono acquistare. Del resto con questi aumenti non si scherza e vogliamo restare in certi parametri. Non bisogna andare in gastronomia un giorno alla settimana, bisogna fare in modo che la gente possa andarci tutti i giorni"

I piatti più richiesti?

"Cambiamo in continuazione, le potrei dire i nostri passatelli con il pesce che sono letteralmente andati a ruba, piuttosto che l’insalata di mare croccante e fragrante per la freschezza del pesce. Insomma qui non c’è un menù e non ci deve essere rimanenza per il giorno dopo, esattamente come accadeva nel nostro ristorante"

Non ci dirà che va ancora al mercato alla mattina...

"Sì, anche se mi affido sempre più a mia moglie Grazia che è bravissima. Alla sera chiudiamo prima, alle 20 è tutto concluso, e alla mattina si parte prestissimo per andare ad acquistare il pesce giusto. Come abbiamo sempre fatto".

E se vi chiamano a cucinare a casa cosa succede?

"Pronti, via. Buona parte delle ricette le prepariamo in gastronomia, il resto lo cuciniamo nelle case, dal vivo. Prediligiamo le cene non numerose, non ci piacciono i grandi numeri, per curare meglio la qualità e stare tra amici. Ma anche qui c’è continuità con il passato, nel nostro dna c’è anche il catering"

Nella sua nuova gastronomia ha abbattuto le pareti della cucina. Lei ha "spogliato la cucina", tutto a vista: perché?

"Volevamo far vedere da dove nasce il nostro lavoro e come si cucina un buon piatto da asporto. Si può vedere tutto quello che succede al di là, ai fornelli, in diretta"

Ha mica anche una ricetta per la Vuelle?

(ride) "Forse è il momento di cambiare come ho fatto io, puntando però sempre sulla qualità e sulla freschezza del gruppo. Il massimo sarebbe che Beretta diventasse presidente oltre che sponsor"

Però il prosciutto non ce l’ha in gastronomia, come la mettiamo?

"No guardi, cuciniamo anche un po’ di carne e abbiamo il prosciutto Carpegna Dop e se la Vuelle svolta, magari con Beretta presidente invento un nuovo piatto a loro dedicato: l’involtino di pesce al prosciutto Carpegna Dop..."

Davide Eusebi