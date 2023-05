Il testimone fa luce sull’incidente "Moneti travolto da un’auto pirata"

L’esito dell’udienza ieri, in tribunale, fa ben sperare sul destino di Alessandro Moneti, il giovane agricoltore, costretto in carrozzella a causa di un incidente stradale su cui ieri si è cercato di fare luce. Sentito dal giudice, il testimone ha confermato che Alessandro è stato urtato da un veicolo pirata. "Il colpo l’ha sbattuto contro la cancellata di una ditta di via Gradara, luogo dell’incidente accaduto nove anni fa – dice Domenico Musicco, avvocato e presidente associazione nazionale vittime incidenti stradali –. La macchina del pirata si è fermata: il testimone ha proseguito pensando che il ragazzo sarebbe stato soccorso. A distanza di anni è venuto a sapere dal Resto del Carlino le vicissitudini di Alessandro e si è reso disponibile alla testimonianza su quanto visto. Il magistrato ha fatto molte domande. Ha accolto la nostra richiesta di una consultenza tecnica medico legale per valutare le lesioni subite da Alessandro. Il testimone oculare è stato giudicato attendibile dal magistrato. Il testimone ha fatto dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica dell’incidente permettendo di completare il quadro probatorio. Il giudice ha quindi disposto la consulenza d’ufficio col medico legale per valutare l’entità delle lesioni di Alessandro: la prossima udienza sarà il 6 giugno alle ore 10. La famiglia è molto fiduciosa. Contiamo, con l’esito del ctu, di avere il giusto indennizzo riguardo i danni patiti". L’incidente, come molti ormai ricordano, avvenne nove anni fa in via Gradara: Alessandro Moneti, allora 17enne, stava rientrando a casa in sella al proprio scooter. Riguardo la dinamica, il magistrato, ha potuto contare, in questi anni, solo su alcuni filmati di telecamere presenti in prossimità del luogo dell’impatto e attive la notte dell’incidente.

Solidea Vitali Rosati