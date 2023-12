Il testimone: "Ho visto il fumo. Poi la fila indiana di quei ragazzini"

"È una tragedia". Così, Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, descrive la scena che ha trovato al proprio arrivo all’ingresso della galleria "Ca’ Gulino". "Per fortuna, almeno tutti i ragazzi sono salvi: sono stati visitati e rassicurati da 118 e Croce rossa - spiega -. Non essendoci segni di scivolamento o altre situazioni che facciano pensare a una pericolosità della strada come causa dello scontro, potrebbe esserci stato un errore umano. Questa è una galleria di ultima generazione, tuttavia, è un tratto che abbiamo tenuto d’occhio, ponendo anche un autovelox all’uscita lato Fermignano, dove già c’erano stati incidenti".

Tra gli automobilisti che transitavano vicino al punto dell’incidente c’era Luigi Celli, che racconta quanto ha visto nei minuti successivi: "Ho notato il fumo uscire dal tunnel, sempre di più, sempre più nero. Poi è comparsa una fila indiana di circa 30 ragazzi, guidati da un adulto, e, a seguire, un’eliambulanza ne ha raccolti con il verricello due che si erano seduti su un’aiuola. Il tutto è avvenuto in un attimo". Nel pomeriggio, la direzione generale di Ast Pu ha espresso vicinanza alle famiglie dei sanitari e del paziente deceduti: "Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti".

Cordoglio anche dagli assessori regionali Filippo Saltamartini, che si unisce "al dolore delle famiglie e a quello della comunità sanitaria", e Francesco Baldelli, che definisce quello di ieri "un giorno di lutto e di profonda tristezza per tutti i marchigiani", del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, il quale parla di "tragedia immane che addolora tutti", e del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, secondo cui l’incidente "lascia senza parole e senza fiato" il territorio.

"Sono profondamente addolorato – commenta Francesco Acquaroli, presidente della Regione –. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario". Infiniti i commenti anche sui social. Una tremenda ferita in questi giorni di festa. Un lutto immane per tutto il nostro territorio.

n. p.